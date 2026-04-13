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賴清德4／22出訪史瓦帝尼
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2026-04-13 10:19:14
賴清德。（中評社 資料照）
中評社台北4月13日電／賴清德將於4月22日至26日訪問史瓦帝尼王國，出訪主題為“台史同慶、攜手共榮”，象徵雙方在重要時刻並肩同慶，在繁榮發展道路上攜手深化合作。“總統府”今天上午10時將召開記者會宣布。
台灣與非洲“友邦”史瓦帝尼王國今年建交邁入58週年，適逢史國於4月下旬舉辦國王登基40周年暨58歲華誕等一系列慶祝活動，邀請賴清德出訪。
府方今天上午發布採訪通知表示，上午10時將召開賴清德出訪非洲“友邦”記者會。
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