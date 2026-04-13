台將引進印度移工　侯漢廷昔曝綠友友想賺錢

針對印度移工議題，侯漢廷提出看法。（照:侯漢廷臉書) 針對印度移工議題，侯漢廷提出看法。（照:侯漢廷臉書) 針對印度移工議題，侯漢廷2024年6月27日曾在政論節目提出看法。（截自“大新聞大爆卦”YouTube畫面) 中評社台北4月13日電／台灣“勞動部長”洪申翰9日表示，今年可能引進印度移工，引發2萬人連署要求立即中止，綠營見輿情沸騰，竟稱是在野提案。新黨台北市議員侯漢廷昔日質疑，先前有“立委”爆料，因為民進黨有友好的仲介公司，想要賺這個生意，這些人是誰？



侯漢廷12日在臉書發文表示，如果印度勞工這麼好，2024年選前被彭博社揭發、侯友宜攻擊後，賴清德為什麼要否認？民進黨為什麼要指控是認知作戰？大方坦承正在做、印度勞工好棒棒，當成政見就好啦！從反核到挺核，反印度勞工到開印度勞工，還在護航的青鳥真是可憐，衹有黨意，沒有獨立思考的能力。



粉專“跳一點舞”挖出2年前談及此議題的時刻，只見侯漢廷在2024年6月27日的《大新聞大爆卦》節目質疑，現在印度移工，按照“民進黨的標準”，就是來跟台灣勞工搶工作的。過去妖魔化大陸講成洪水猛獸，現在印度移工負面影響，民進黨自己要去解釋。



侯漢廷指出，先前有“立委”爆料，因為民進黨有友好的仲介公司，想要賺這個生意，那這些人是誰？跟民進黨的誰關係比較好？要怎麼查？當然就是要讓“國會”改革，讓“立委”擁有調查權跟聽證權，才能把這些事情給真相大白。