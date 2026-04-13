凌濤：綠定沈伯洋選北市長待習鄭會後公布

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日電／民進黨台北市長人選未定，傳出可能人選是民進黨“立委”沈伯洋。中國國民黨籍桃園市議員凌濤指出，據說綠營早已經鎖定沈伯洋，但為了主打沈伯洋擅長的“抗中”牌，綠營遲遲未鬆口。因為要把柴火疊到足夠，等習鄭會落幕。



凌濤11日在政論節目《TVBS戰情室》提到，究竟綠營要派誰選台北市長，他透露自己聽到的消息，早在3月份時，綠營就已先確定桃園市長要推派“法務部政務次長”黃世杰參選。隔了1週之後，台北市長人選就鎖定沈伯洋。



至於為何要相隔1週，凌濤認為，就是看準了沈伯洋的“抗中牌”。尤其要在習鄭會後，想辦法把柴火堆得足夠，好讓民進黨在台北市順勢推出沈伯洋。現在民進黨排山倒海，府院黨都在堆疊這件事，最大的目標跟原因，就是要把沈伯洋推出來。



同場的國民黨籍前“國安會秘書長”楊永明則分析，除了《壯闊台灣聯盟》創辦人吳怡農之外，目前檯面上被點名參選台北市長的綠營人物，每個人都說不敢，因為這些人都害怕選不上。畢竟要面對的是尋求連任的蔣萬安，尤其蔣推出的政策都很好，但綠營參選人自己都沒政策。



楊永明提及，沈伯洋跟陸委會副主委梁文傑都是抗中保台要角，但他們害怕、擔心贏不了，年底選舉會受影響。