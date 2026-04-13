陸十項惠台　藍營縣長喊將協助農漁產輸陸

雲林縣長張麗善。（照片：張麗善臉書） 中評社台北4月13日電／針對大陸公布支持農漁產品銷陸等10項對台利多措施，中國國民黨籍雲林縣長張麗善12日受訪指出，這是給農民一劑強心劑，未來將協助台灣鯛與鰻魚漁民加強檢疫工作。國民黨籍南投縣長許淑華也說，將利用農產輸陸的各項便利措施，協助在地茶農與加工業者對接市場，確保南投好茶與各類農特產品能順暢銷往對岸，提升農民經濟收入。



媒體報導，張麗善表示，全世界最大的消費地就在大陸，以往兩岸在和平共存、友善對待的情況下，台灣農產品銷往大陸數量非常多，農漁民有所獲利，通路也穩定。後因兩岸矛盾與各方面對立，大陸市場就完全中斷。



張麗善指出，未來針對大陸市場，雲林農產品在符合各方面要求的標準下，就有機會輸出到大陸，這是利多，所有農漁業與畜牧業產品能取得很大的管道跟通路，是給農民一劑強心劑，大家都樂見其成。尤其雲林的台灣鯛與鰻魚產量很大，但這幾年鰻魚出口日本受挫與阻礙，未來會協助漁民加強檢疫行銷到大陸。



許淑華也以“民生優先、實質受益”為核心表示，南投作為觀光與農業大縣，樂見各項便利措施精準落地，為地方產業注入新動能，並透過務實的應對策略，讓鄉親能實質感受到政策帶來的經濟紅利與就業機會。



許淑華強調，將協助在地茶農與加工業者對接市場，強化優質農特產品牌，確保南投好茶與各類農特產品能順暢銷往對岸，提升農民經濟收入。



國民黨籍台東縣長饒慶鈴說，大陸本就是很大的市場，若能銷往大陸是非常好的事，台灣過去鳳梨、釋迦曾被暫停輸陸，要能再次出口至大陸，唯一能做的便是提高並維持品質，而不是一股腦地銷往大陸。



民進黨籍嘉義縣長翁章梁則認為，中國市場是個政治性干預極強的不穩定市場，縣府會持續審慎觀察其穩定性。