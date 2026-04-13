陸開放滬閩居民自由行　台旅宿業盼榮景再現

花蓮東大門夜市。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，12日傍晚返台，陸方宣布十項惠台政策，其中包括滬閩居民赴台自由行。花蓮、嘉義市旅宿和伴手禮業者回顧過往開放陸客來台，花蓮滿街人潮，每年住房率至少7成，阿里山森林遊樂區1天入園人數多達數萬人，遊覽車一輛接著一輛，但暫停陸客來台後，觀光盛況是斷崖式下跌，大家都希望兩岸關係緩解，不僅可帶動陸客觀光人數，其他國家觀光客也更願意來台，讓台灣再現觀光榮景。



中共中央台辦12日授權發布10項政策措施，包含恢復兩岸空中客運直航正常化、推動上海市及福建省居民赴台自由行試點。



根據《中時新聞網》報導，花蓮縣民宿協會榮譽理事長葉陳錦說，10多年前大陸開放民眾來台觀光，花蓮是陸客必遊之地，縣內旅館、民宿每天住房率至少7成起跳，街上都是人潮，7年前暫停陸客赴台自由行，觀光簡直是“斷崖式下降”。



葉陳錦表示，期待再見陸客光臨台灣，保守預估能提升縣內3至4成住房率，對災後花蓮觀光是活水，不過還是要看開放狀況。



花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，樂見恢復陸客自由行，能讓縣內旅館住房率提升2成，達到平日4成5、假日6至7成。不過，相關措施須透過“小兩會”協商，盼政府部門盡速回應，別讓業者期待落空。



伴手禮業者劉瑞祺說，花蓮受地震、洪災影響，觀光市場不好，若能有陸客到訪，對經濟發展肯定是一大挹注，希望“中央政府”傾聽民意，早日恢復兩岸正常交流。



嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳家宥說，對觀光產業而言，陸客來台意謂兩岸關係緩解，有助帶動其他國家觀光客到台灣來旅遊。



很多茶農、茶行對昔日榮景仍記憶猶新，開放陸客來台期間，嘉義市到處是陸客，帶動餐飲、伴手禮商機龐大，飯店住宿率居高不下，阿里山森林遊樂區入園人數1天甚至達數萬人，台18線沿線茶行鄰立，遊覽車滿載陸客一輛接著一輛上山。嘉義市觀光協會理事長張裕隆評估陸客回流，嘉義市住宿率會增加2到3成，也可補國旅不足區塊。