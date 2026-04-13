陸惠台十措施　柯文哲：應研究怎交流不出事

針對大陸推出十項惠台措施，柯文哲在臉書發文表示看法。（照：柯文哲臉書） 中評社台北4月13日電／習鄭會落幕後，大陸12日宣布十項惠台措施。台灣民眾黨創黨主席柯文哲在昨天深夜表示，要討論的並非“要不要交流”，而是研究“怎麼交流才不會出事”。



柯文哲12日深夜於臉書發文表示，看到對岸提出“十項兩岸交流措施”，台灣社會又開始吵吵鬧鬧，藍的說要把握機會，綠的說這是統戰威脅，“但我要講一句比較直白的話：我們不是要討論‘要不要交流’，更是要研究‘怎麼交流才不會出事’。”



柯文哲提及，農產品、觀光、經貿本來就是人民生活的一部分，能賣東西、能做生意當然是好事，但如果單一市場占比太大，而且隨時有政治風險時，該如何風險管理？



柯文哲指出，過去的經驗已經發生太多次，今天開放、明天突然因為一個理由中斷，“那請問農民怎麼辦？業者怎麼辦？這才是要面對的問題”。



柯文哲說，同樣的，民進黨政府如果只用“抗中”兩個字來回應所有的問題，也是不行的，不能只告訴人民風險，卻沒有解決方案，人民要的是生活，不是政治口號。



柯文哲說明，自己的立場很簡單，“交流可以，但要有風險管理”、“市場可以開放，但不能單一依賴”、“政策要穩定，不能初一十五變來變去”，台灣不應該衹有兩種選擇，不是完全靠中國，也不是閉關自守，“我們想辦法讓交流回歸理性，而不是政治上互相攻擊的工具，我們要走的是一條讓人民可以安心生活、也能安全發展的路”。



最後，柯文哲強調，與其忙著貼標籤、噴口水，不如針對對岸的十項措施，大家一起務實地討論因應方案，看看到底要怎麼做，才能對台灣最有利。