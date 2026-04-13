陸開放滬閩自由行　台業者盼官方接這善意

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，12日傍晚返台，陸方宣布十項惠台政策，其中包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行。台灣旅行業者解讀，大陸放寬旅客出國，都是“先團客、後自由行”逐漸開放，此次直接放手自由行，訊號更強、意義不同於以往，盼“賴政府”接起這次善意。



自2023年起，大陸陸續開放旅居及留學“第三地”的大陸籍人士來台、恢復陸籍人士申請來台從事短期商務活動交流、福建居民赴馬祖與金門旅遊等，12日再宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台灣本島自由行。



《中時新聞網》報導，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，無論是對全世界哪個國家，大陸的政策都是先開團客、再開自由行，軌跡一向如此，現在直接開放到自由行，釋出的訊號更為強烈。



李奇嶽表示，開放自由行對各行各業的幫助更直接，過去陸客來台多為團體旅遊，觀光產業一條龍的型態為人詬病，自由行可以打破旅客只到固定景點的狀況，消費力也更好，對整體觀光及產業經濟效益頗有幫助。



李奇嶽說，儘管大陸願意放寬規定，陸客來台觀光需要“雙證”，分別為大陸發的“赴台證”以及台灣給的“入台證”，缺一不可，若台灣方面仍緊縮不發證，陸客還是過不來。希望陸委會、“賴政府”可以接起這樣的善意，同時解除禁團令，讓兩岸人員往來、交流正常化，緩和兩岸緊張的態勢。



日月潭觀光圈聯盟盟主李吉田指出，過去陸客來台有8成團客選擇造訪日月潭，單是阿婆茶葉蛋1天最多能賣出7000顆，全盛時期日月潭遊船全天候運轉，如今需輪流排班。他建議，應順勢推動陸客自由行，理性討論問題。



屏東恆春、墾丁地區的旅宿業者也持樂觀態度，有民宿業者說，陸客來台旅遊時，旺季單月最高可達數10萬元收入，台灣旅遊業在接待遊客方面具備成熟基礎，期待透過開放陸客自由行，帶動旅遊經濟提升。