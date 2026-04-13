通電、通氣、通橋　金馬樂觀其成

金門海邊可以清楚眺望廈門市。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日電／大陸12日宣布對台十項惠台利多，包含推動金馬的通水、通電、通氣、通橋，增進金馬居民利益福祉，金門縣、連江縣政府均表示樂觀其成。中國國民黨籍連江縣長王忠銘指出，凡有助於馬祖民生改善與經濟發展的政策，縣府均持正面態度，期待兩岸政府攜手合作，促進地方福祉。



金門鄉親說，與對岸通水近8年，不僅解決民生需求，同時避免超抽地下水衍生地層下陷危機，且若金廈大橋完工，小三通就不再受限天候，可以直接開車往返兩岸。



根據《中時新聞網》報導，金門因受地形影響，長期存在缺水問題，2018年與對岸通水後，情況獲改善。金湖市區李姓居民說，兩岸通水前每遇旱季就缺水，連金門最大的人工湖“太湖”都乾涸見底，動不動就限水、停水，居民苦不堪言。



李姓居民憶及10萬大軍駐紮金門的年代，缺水只能打深水井抽地下水度日，卻衍生地層下陷危機，還因海水滲入岩層導致地下水鹽化，加上民眾自掘的水源未經檢測，有重金屬或細菌超標等疑慮，如今通水近8年，終於解決民生用水需求；未來若能通電、通氣，降低成本、減少民生支出，當然再好不過。



此外，大陸規劃的金廈大橋連接金門縣與大陸福建省廈門市，廈門段已於2023年動工，台灣則無推動規劃。金門鄉親表示，民間團體倡議已久，不少民眾樂觀其成，畢竟小三通常因天候因素受限，若能直接開車往返最好。



目前不少金門民眾出境旅遊，都選擇經小三通搭船到廈門從高崎機場出發。金門居民說，這段“中轉”行程不僅比搭飛機到台灣便宜，航班、航線的選擇也相對較多；如今廈門島外的翔安國際機場啟用在即，路途會比從高崎遠得多，但若有便捷的交通與大眾運輸工具可抵達，仍會考慮。