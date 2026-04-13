影視業樂見台劇返陸　劇若精采平台必買

台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝。（中評社 資料照) 中評社台北4月13日電／大陸12日宣布十項惠台政策，允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出。台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝指出，終於又允許台劇可以在衛視平台播出，這是很好的一步。



但林錫輝也提醒，新政策當然是利多，但還是要回歸商業本質，“內容為王，花若盛開蝴蝶自來，劇若精采，平台必買”。而在商言商，雖樂見兩岸文化交流，但也存在與其它國際往來相同風險，所以平常心看待。



大陸十項惠台措施，其中第九點：允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保護傳承與創新發展。



根據《中時新聞網》報導，廣電公會理事長汪威江指出，喜見台灣業者可透過多種方式參加大陸微短劇的創作，這代表兩岸影視交流的春天又來了。大陸引進台灣影視作品的政策在過往一直有，只是苦於沒有流量，這點值得台灣業者深思，是否題材、內容較不為大陸觀眾青睞。



汪威江認為，目前台灣業者想深耕大陸做短劇的業務，但苦於拿不到相關許可證，就算是陸資公司法人是台灣身分同樣無解。現在有關單位再次推動兩岸影視的交流，期望兩岸業者在政策扶持下，產出具備國際競爭力作品，真正達到共贏互利目標。



時創影業總經理賴聰筆表示，目前台灣影視市場低迷，能進入大陸衛視頻道和網絡視聽平台市場，對台灣影視產業肯定是好事，樂觀其成。



早期三立電視台製作的《放羊的星星》、《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等偶像劇，都曾引進大陸，並在多家衛視頻道播出，帶起台灣偶像劇風潮；民視八點檔《世間路》、《意難忘》甚至在央視播出，且獲得不錯收視率，但後來兩岸政治氛圍及影視政策變化，台劇只能透過OTT平台進入大陸市場。