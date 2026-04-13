綠問助美打通霍爾木茲海峽？台軍方：有創意

台“國防部”副部長徐斯儉接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月13日電（記者 莊亦軒）伊朗憑藉不對稱作戰，封鎖霍爾木茲海峽造成往來商船通行困難。民進黨籍“立委”王定宇13日質詢表示，在安全後勤補給無虞下，台灣向特朗普表達願意支援美國，軍方評估如何？台“國防部”副部長徐斯儉回應，委員這個想法相當有創意，我們沒有這麼想過。



“立法院”“外交及國防委員會”今日進行“針對近期中國籍小型船隻非法侵入‘我國’領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為”專題報告，邀請“國家安全”局局長蔡明彥、“國防部”副部長徐斯儉、“內政部”、“海洋委員會”報告，並備質詢。



徐斯儉表示，委員這個想法相當有創意，我們沒有這麼想過。關鍵還是兩個前提，後勤補給保障方面。我們的船並不大，如果要前往霍爾木茲恐怕沒辦法。這個恐怕要看條件具不具足，台海周邊戰備負擔很重，我們非常有限的掃雷戰力是否能出去還要評估。



王定宇追問智慧水雷、布雷專案進度，海軍參謀長朱惠民中將回應，有關掃雷的建置我們持續進行，重點是在濱海作戰的區域裡面。無人掃雷的載具也在規劃。佈雷的能力數量會持續增加，智慧水雷也在持續努力中。



王定宇指出日前有美商提供特定型號水雷，“國防部”有在討論嗎？朱惠民回應，我們正在討論中。王表示，霍爾木茲海峽是個很好的借鏡，時間未必站在我們這邊，持續加油。