董智森曝台青首次赴陸大增　綠怕真相曝光

資深媒體人董智森。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，12日傍晚返台，陸方宣布十項惠台政策，包含推動金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋等。資深媒體人董智森表示，首次赴陸的台灣人增加22%，45歲以下佔其中72%。民進黨害怕年輕人看見真相，當然誓死卡兩岸交流。



董智森12日在《週末大爆卦》表示，金門經常起大霧，起降很不方便，大陸有一個很大的廈門翔安國際機場，今年年底就要啟用了。翔安機場建在“金門縣”的大嶝島，只是大嶝島現在是大陸的，其實是屬於金門縣政府的行政劃分。從1915年金門建縣，它就是金門的一個島，這個島不大，可是它有很大很大的海埔新生地。這個島為整個廈門、整個南方帶來非常大的便利。



董智森提到，民進黨一直把大嶝島通金門的這座大橋卡斷，現在蓋了一半。但金門的這一端，民進黨誓死都不願意給人民方便。國際級大機場通了，對很多人都會很方便，這是一個金廈共同的生活圈。民進黨阻攔都是政治上的目的，才不管民生！這種手法其實非常地惡劣。至於大陸惠台十項的觀光，民進黨當然不想開放。



董智森指出，台灣去年到大陸的民眾有490萬，幾乎回復到疫情前的水準，現在還在增長。大陸從去年7月起，“首赴大陸”的人辦台胞證免費！所以很多人就去了。



董智森拿出紙條曬出數據（來自旺報）強調，入境比去年增加了33%，很多民眾都想自己去看看（自由行），不要組團，走小三通方便又便宜。第一次進入中國大陸的“首來族”增加了22%，其中45歲以下年輕人佔“首來族”72%。



董智森提及，從《旺報》看到的數據，就知道民進黨在害怕，兩岸愈交流，民進黨愈害怕。尤其第一次進入大陸的年輕人，看到中國大陸經濟繁榮，交通發達，老百姓對台灣人的友善。像台灣年輕網紅鍾明軒喜歡找一些大陸偏鄉拍攝紀錄，董說自己去大陸快一百趟，有些偏鄉他都沒聽過。所以自己去大陸看看就會知道，民進黨那些都是謊話，年輕人自己不會觀察嗎？