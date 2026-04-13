賴清德22日訪史瓦帝尼　無過境行程

府發言人郭雅慧。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日電／府方上午宣布，賴清德訂4月22日至27日出訪非洲唯一“友邦”史瓦帝尼，參加該國國王登基40週年及58歲華誕慶典，此為賴清德上任後首次出訪史瓦帝尼。出訪將採直飛，途中無過境行程，也不會飛越交戰中的中東地區上空，維持安全原則。



隨行團隊包括“總統府”秘書長潘孟安、“外交部長”林佳龍等相關人員、媒體，並未邀請朝野“立委”。



府發言人郭雅慧、“外交部次長”吳志中上午召開記者會說明行程規劃。



郭雅慧指出，此次出訪主題為“台史同慶，攜手共榮”，賴期許達成三項共榮目標。第一、“安全共榮”，台史在農業、公衛、教育、婦女賦權及再生能源等領域累積具體豐碩成果，未來將進一步合作興建戰略儲油槽，提升史國能源安全。



她說，第二是“經濟共榮”，史瓦帝尼是非南關稅同盟以及非洲大陸自由貿易區的重要成員，未來台灣將在史國推動台灣產業創新園區，協助台商佈局全球，也連結非洲市場，為當地創造更多的就業機會，打造堅實互惠的戰略夥伴關係，也促進“國家”的繁榮發展。



她表示，第三是“數位共榮”，台灣期盼協助史瓦帝尼引入智慧醫療以及遠距醫療系統，跨越地域限制、縮短數位落差，攜手守護“友邦”的人民健康。



吳志中進一步說明，賴清德預計會晤史王恩史瓦帝三世並舉行雙邊會談、簽署聯合公報，以及見證台史“外長”簽署“中華民國台灣”政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定、拜會王母等。



在雙邊合作方面，賴將聽取台灣產業創新園區及戰略儲油槽簡報、見證台商簽署投資意向書、視察駐史瓦帝尼的醫療團智慧醫療門診，出席婦女創業小額信貸循環基金成果等活動；另將出席史王登基40週年及58年華誕雙慶典、史國國宴，也將宴請僑胞等。