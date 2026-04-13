蔡明彥：大陸東海空域保留區未影響民航

台“國安局長”蔡明彥。（中評社 莊亦軒攝） 軍系藍委陳永康質詢。（中評社 莊亦軒攝） “國防”外交委員會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月13日電（記者 莊亦軒）針對中國大陸上個月底宣布從3月27日起至5月6日在東海劃設“空域保留區”，台“國安局長”蔡明彥13日在“立法院”答詢時表示，在第一時間查證發現，空域保留區並沒有重疊到民航機航線，大陸有刻意避開，比較突出的是軍事、政治上的意涵。



對於陸籍船隻近年頻繁進入金門、馬祖、東沙等外島限制水域，蔡明彥則說，大陸對台的復合式威脅包含軍事恫嚇、經濟脅迫、海上灰帶的進入，這些復合式威脅很可能是大陸興釁尋戰的前置作業流程。



“立法院”“國防”外交委員會13日進行“針對近期中國籍小型船隻非法侵入“我國”領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為”專題報告，邀請“國家安全”局局長蔡明彥、“國防部”副部長徐斯儉、“內政部”、“海洋委員會”報告並備質詢。



中國國民黨軍系“立委”陳永康質詢時表示，“國安局”應建立海上偵蒐圖像情資應對海上灰色地帶進入。蔡明彥回應，有建立跨部會的情資整合平台，希望能掌握最新的陸籍船艦動態。



大陸上個月底對東海大範圍發布“空域保留區”，其飛航公告（NOTAM）生效期間為3月27日至5月6日為期40天，而且高度是從地面到“無限高”，未說明其目的，引發外界疑惑。



蔡明彥指出，在第一時間查證發現，空域保留區並沒有重疊到民航機航線，大陸有刻意避開。跟台民航單位確認，並沒有影響到民航的任何航班航線，也不用再跟上海飛航情報區做任何申請、通報。“空域保留區”比較突出的是軍事、政治上的意涵。