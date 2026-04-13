陸十惠台措施　綠黨團：老哏代價大

民進黨黨團召開記者會，左起綠委林月琴、沈伯洋、范雲、莊瑞雄、陳培瑜。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨幹事長范瑞雄（中）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月13日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團13日批評大陸十項惠台措施，都是老哏、老調重彈、舊瓶裝新酒，背後還要附帶政治條件，台灣要付出的代價很大。國民黨無法代表台灣政府，也不能代表台灣民意。



傳出可望代表民進黨參選台北市長的綠委沈伯洋抨擊，所謂惠台措施本質仍是養套殺，目的在於推動台灣接受一國兩制，大家更應關注這些措施背後交換條件，包括是否影響“國防”預算、軍購案或城市交流數據等？進而對台灣“國安”造成潛在風險。



鄭麗文7至12日率團訪問大陸的“和平之旅”，大陸方面宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。



民進黨“立法院”黨團13日於黨團會議是舉行輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、陳培瑜、“立委”林月琴。



莊瑞雄表示，大家關注這次習鄭會是否為台灣帶回實質紅利，但習鄭會短短握手14秒的代價是什麼？要如何檢驗？所謂十大措施更都是用過去的政策重復包裝，例如國共兩黨常態化交流機制，早在2005年胡連會已啟動，2016年後停擺，現在再提出並無新意。



莊瑞雄指出，青年交流平台亦是舊案重提，疫情後兩岸交流已降溫，台灣年輕人反應冷淡；至於金門、馬祖通電通氣通橋等構想，早在過去已有引水等政策，牽涉基礎建設、“國安”與主權問題，不可能僅憑政黨互動就能推動，甚至可能形成“國安”破口。



他還說，大陸對台農漁產品市場長期說開就開、說關就關，缺乏穩定性，並回顧過去胡連會後兩岸互動，認為國民黨無法代表台灣政府，也不能代表台灣民意。



范雲說，所謂農漁產品與食品輸陸措施，實際上就是源自中國自己決定在2024年9月25日起停止執行對台34項農產品免徵進口關稅政策內容，台灣已有前車之鑑，包括鳳梨、釋迦、石斑魚、柑橘等農漁產品陸續遭禁止輸入，中國將貿易作為政治工具，這次又附帶要求承認九二共識、反對“台獨”等政治前提，難道農產品也要標註支持一中的政治立場嗎？



范雲說，台灣近年積極推動市場多元化，對中國以外市場出口已達新台幣45.59億元，對日本、加拿大、菲律賓等市場都有成長，顯示台灣已逐步降低對中國市場依賴。

