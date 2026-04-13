馬英九基金會召開董事會　董事出席少無法成會

馬英九。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日電／馬英九基金會人事風波延燒，前任執行長蕭旭岑和王光慈遭解職，並被控“違反財政紀律”，馬英九基金會13日召開第三屆第四次董事會，但因董事出席人數未達法定人數，無法成會。馬英九仍出席發表談話，表示澄清真相，以正視聽，他特別請“國安會”金前秘書長代表他必要時主動出面跟外界作說明。



但馬英九仍發表談話表示，今天這場臨時董事會是他個人決定要召開的，並有二個目的，第一，新聘四位董事，第二，就是要請蕭旭岑、王光慈兩位涉嫌違反財政紀律案的三人調查小組，把案件的調查進度說明清楚。並說外界報導有許多不符事實的內容，他特別請金溥聰代表他必要時主動出面跟外界作說明。



對此，中國國民黨副主席蕭旭岑13日接受廣播節目專訪時表示，自己已經離開馬英九基金會，這件事就尊重基金會董事會的內部調查，也不再對這個議題發言，立場就是尊重董事會的調查結果，也聽說“有關單位”已經展開調查。



馬英九談話內容全文如下：



列席的各位人士，大家早安，大家好：



各位可能會覺得很好奇，我們上個月底（2026年3月27日）才開過第三屆第三次的董事會，今天4月13日才過了17天怎麼又要召開臨時董事會呢？這是因為我們基金會準備要提案增聘新董事，依法必須經過董事會同意，雖然今天的董事出席人數，未達法定人數，無法成會，不過我還有一些話要說，今天這場臨時董事會是我個人決定要召開的，因為這場會議真的是很重要。



今天（04／13）召開的臨時董事會主要有二個目的：第一，我指示董事會要新聘四位董事，這四位董事的人選中，有二位是本會的創會董事廖繼斌、戴遐齡，基金會成立初期的艱辛過程，他們最清楚；此外，有二位新面孔她們是前“行政院”陸委會主委賴幸媛、及前衛生署國民健康局局長邱淑媞，這兩位人選都是我過去擔任八年“總統”任內派任“行政院”的首長，我們新聘的四位董事才德兼備，公共事務經驗豐富，我希望借重他們多元的聲音與豐富的行政經驗，能夠在董事會中發揮影響力，希望董事會能夠全力支持。



第二，就是要請蕭旭岑、王光慈兩位涉嫌違反財政紀律案的三人調查小組，把案件的調查進度說明清楚，案件查到哪裡，就講到哪裡，讓證據來說話，實話實說，不要隱瞞。



我們基金會過去這段時間發生的一些違反財政紀律案件，一定要調查清楚，應該秉持“勿枉勿縱”、“公平公正”的精神，雖然二位當事人均已離職，我們不能作鄉願來息事寧人，但是如果當事人沒有犯錯，我們就應該還他們清白，如果當事人有犯錯，就應該把事情徹底調查清楚。

