張榮恭引扁昔同意兩岸直航　功勞簿有民進黨

國民黨副主席張榮恭受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月13日電（記者 黃筱筠）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，12日傍晚返台，陸方在當天即宣布十項惠台政策。陪同鄭麗文訪陸的副主席張榮恭今天受訪表示，希望“賴政府”要善意積極表態，才是正面開始，不要用糖衣毒藥來形容。他更指出，2005年2月奉連戰主席指示，到大陸探詢兩岸可否首度直航，當時國民黨是在野黨，民進黨政府批准，陳水扁就同意，功勞簿上就有民進黨一筆，歷史不會忘記你。



張榮恭今天接受媒體專訪前受訪，做上述表示。



對於中共中央台辦主任宋濤12日獲授權宣布10項對台措施，陸委會主委梁文傑回應，兩岸自由行需要兩岸小兩會先談，卡關是對岸的問題。



張榮恭表示，不管是習鄭會或是中共宣布10項政策，“賴政府”反應都非常負面，既然大陸釋出善意，“賴政府”應該要善意回應，要如何落實當然有很多細節需要雙方溝通，國民黨可以當橋樑，但應要善意積極表態才是正面開始。



他也說，民進黨不要用糖衣毒藥來形容，善意回應後兩岸關係是朝野化，2005年2月他奉連戰主席指示，到大陸探詢可否首度兩岸直航，就是春節直航，當時國民黨在野黨，民進黨政府批准，陳水扁就同意，功勞簿上會有民進黨一筆，歷史不會忘記你。不要枝枝節節講一些事情，不善意回意，台灣民眾會有嚴厲批判。



民進黨也說要交流可以，但不能帶條件，兩岸交流一定要接受九二共識、反對“台獨”？張榮恭也說，民進黨政府衹有宣示善意，兩岸會有很多互動促成，大陸宣布10項措施，並沒有說要九二共識、反對“台獨”，農產品輸入大陸開綠色通道，農產品上不會寫九二共識、反對“台獨”，接受10項措施，對台灣是利益。



至於如何評論習鄭會？張榮恭表示，鄭習會是中國國民黨主席10年來再次訪問大陸，見到中共中央總書記習近平，是兩岸重要政黨領導人坐下來共議和平，是歷史大事。大陸並且積極回應鄭主席，總書記發出邀請時，鄭麗文就說希望為台海開太平，為民生增福祉。



張榮恭表示，習近平談話其中一點就提到增進民生福祉，中央中共台辦宣布10項措施就是聚焦民生福祉。