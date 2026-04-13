莊瑞雄讚沈伯洋選北市長　會讓支持者會瘋狂

左起，民進黨團書記長范雲、幹事長莊瑞雄及陳培瑜。（中評社 張穎齊攝） 左起，綠委林月琴、民進黨團副幹事長沈伯洋及書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月13日電（記者 張穎齊）民進黨2026台北市長人選難產，民進黨籍英系“立委”吳沛憶表態參選民進黨台北市黨部主委，被認為與綠委沈伯洋關係好、有助沈伯洋參選台北市長。沈伯洋13日未正面回應，僅說樂見吳沛憶接任。英系綠委莊瑞雄則笑說沈伯洋是帥帥的駿馬，若出戰台北市長，一定會讓支持者瘋狂。



民進黨2026台北市長人選遲未定案，原被視為B計劃的民進黨籍“立委”沈伯洋，傳出徵召提名暫緩，黨內另點名“立委”范雲也是潛在人選。另外傳出除了賴清德外，蔡英文還2度約見“行政院副院長”鄭麗君親自勸進。



民進黨“立法院”黨團13日於黨團會議是舉行輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、陳培瑜、“立委”林月琴。



媒體問，吳沛憶投入台北市黨部主委選舉，是否有助沈伯洋更進一步角逐市長？



沈伯洋僅表示，黨部主委主要協助地方選舉運作，他樂見吳沛憶接任。但對於自身是否繼續爭取參選台北市長？沈伯洋未正面回應。



莊瑞雄則說，他是民進黨台北市黨部前主委、也是民進黨2026選舉對策委員，市黨部的色在於壯大組織、拉近民眾與政黨距離，尤其首都更需要具備號召力的明星級候選人，而沈伯洋形象好，是帥帥的駿馬，若出戰台北市長，一定會讓支持者瘋狂。



媒體也問，年底選舉藍白合，傳出若中國國民黨籍“立委”轉戰縣市長，可能將由台灣民眾黨補國民黨籍“立委”的遺缺、擴大“國會”席次，民進黨有望重返“國會”最大黨？



莊瑞雄分析，這對民眾黨看似是好交易，但實際上不論如何調整，增加的仍只是藍白陣營席次，而藍白之間究竟是合作擴張？或最終分裂分道揚鑣？都要觀察，舉例金門、馬祖等選區，也可能成為民眾黨有機會的重要戰場，加油，民眾黨好好去跟國民黨談吧。