藍委批台南雷達站旁有偷渡　台官方稱會檢討

董建宏接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 張忠龍接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） “外交及國防委員會”。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月13日電（記者 莊亦軒）3月時有不明小艇搶灘台南鹿耳門海岸，搶灘地點旁就是“海巡署”的雷達站。中國國民黨籍“立委”馬文君13日質詢台“國安局長”蔡明彥這種情況連續發生3年，蔡回應，接下來是偷渡高發期，對於這些偷渡案確實凸顯海防安全上的不足，會針對舊案進行釐清盤點，另一部份是針對新案的預防。台“內政部次長”董建宏則說，再進行後續檢討。



“立法院”“外交及國防委員會”13日進行“針對近期中國籍小型船隻非法侵入“我國”領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為”專題報告，邀請“國安局長”蔡明彥、“國防部”副部長徐斯儉、“內政部”、“海洋委員會”報告，並備質詢。



馬文君表示，台灣的海岸因冬天時東北季風全年衹有有限的時間區段才有辦法登陸，就連這麼有限的時間都沒有辦法防衛，負責單位除了索取預算之外看不到實際作為。



台“內政部次長”董建宏回應，“內政部”負責治安查察行為，當然也包括後續偵查、調查，想請副署長做比較完整的說明。未料說到一半便被馬文君高聲打斷，不用上來了，“內政部”要預算的時候，要了很多預算。你沒有提到偵測能力、攔截能力有任何的科學數據。董建宏被一連串問題問得招架不住，只能連連低聲說道我們會再進行後續檢討。



“海委會副主委”張忠龍表示，偷渡上岸的地點大部分是外離島地區，海上攔截的部分有一部分是在海上攔截、一部份是上岸才抓獲。馬文君追問，這次3月在台南鹿耳門的偷渡，一開始說是漂流木是不是代表從頭到尾根本沒有偵測到該艘小艇？張回應，因為雷達有它的物理限制，所以在偵查上面有它的侷限。有針對小型目標進到我們海岸線上，但是案子還在進行中還沒做完，完成後問題會大幅改善。

