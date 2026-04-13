張榮恭：鄭麗文路線是和平興台

張榮恭今天受訪。（中評社 黃筱筠攝） 張榮恭今天受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月13日電（記者 黃筱筠）中國國民黨主席鄭麗文訪陸返台。對於鄭的路線問題，副主席張榮恭今天受訪表示，鄭主席政治路線就是兩岸和平，概括來說就是“和平興台”，脫離抗中保台。他強調，兩岸就是同根同源，大家信的中國信仰，大家講的是中國話，敬的都是中國神，大家都過中國節日，不是嗎？兩岸人民和諧相處，兩岸和平一定可以達成。



張榮恭今天接受媒體專訪前受訪，做上述表示。



媒體詢及習鄭會搶先在習特會之前，這是要對衝習特會效應？張榮恭指出，鄭麗文上任以來就跟大陸互動，希望促成訪問大陸，大陸或許有美國總統特朗普訪問大陸考量，但是我們沒有考量。3月都有各自政治日程，我們就是考量4月，原本特朗普說3月要訪陸，那就沒有干擾的問題，是特朗普宣布要延後。



張榮恭也說，民進黨評論說兩岸關係按照鄭主席作法會去國際化，但這10年來，民進黨把兩岸關係搞國際化，讓兩岸關係更是一中化。世界各國跟大陸建交183個家，大家都不斷重復一個中國，台灣不能參與國際組織，邦交國更是走了10個，“越搞國際化越是一中化”，各國都有一個中國政策。



他表示，台灣自己處在兩岸核心地帶，不可能沒有處理一中的方法，我們就是以九二共識處理兩岸關係，希望民進黨好好思考，不要見不得別人好，我們做的事情是為了台灣人民好。