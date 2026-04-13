張榮恭：美國樂見兩岸和平　不想捲入戰爭

張榮恭:美方樂見兩岸維持和平，不想捲入戰爭。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月13日電（記者 黃筱筠）對於軍購特別預算朝野至今未達成共識，中國國民黨主席鄭麗文此行訪陸是否與陸方談及軍購問題。國民黨副主席張榮恭今天受訪駁斥表示，我們沒有提到軍購事情，軍購是台灣的事情，要保護台灣，用實力維持和平。武器精良與兵源充足是實力，但是兩岸政治互信與交流往來更是和平的實力。



他表示，兩岸有互信、交流和平就有保障，交流促和、斷流引戰，台灣人民要做出選擇。



張榮恭表示，兩岸領導人坐下來是美國樂見，台灣是民主社會當然美國會希望民選政府與大陸對話，兩岸就不會戰爭，只要兩岸和平，美國就不會被捲入戰爭。



張榮恭今天接受媒體專訪前受訪，做上述表示。



美國在習鄭會之後表態，美方說法基本上按照民進黨主張，希望不設前提與台灣民選政府交流，美方是否偏袒民進黨？



張榮恭指出，他參與過連戰2005年的和平之旅，美國樂見兩岸對話，也會呼籲大陸與民選政府對話，但是美國不會樂見兩岸開戰。



他表示，但是兩岸官方對話自1992年以來，離不開政治定位，國民黨主張兩岸政策是“中華民國憲法”定位而來，不是一中一台，更不是“台獨”，是雙方都有一個中國做基礎。這不是國民黨單方主張，是“憲法”精神，是兩岸關係條例精神。



張榮恭說，陸委會、海基會存在是代表兩岸非國與國關係，否則今天開始陸委會官員不用對兩岸關係發表談話，都由“外交部”來發表談話，兩岸不是國與國關係，站在這個立場，和平非賴清德所說低頭握手，是有尊嚴和平。