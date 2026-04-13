王耀裕：台養殖業景氣差　盼打開大陸市場

國民黨籍高雄市議員王耀裕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，12日傍晚返台，陸方當天就宣布十項惠台政策。中國國民黨籍高雄市議員王耀裕向中評社表示，這對養殖業非常正面，過去銷往大陸產業景氣好，中斷後僅靠內銷苦撐，蝦苗、魚苗需求銳減，養殖業景氣很差。基層農漁民都希望打開大陸市場，呼籲“賴政府”別讓台灣的出路都被斷絕了。



王耀裕，高雄師範大學成人教育研究所碩士。曾任高雄林園鄉民代表會副主席，現任國民黨籍高雄市議員，選區是大寮、林園。



林園區是高屏溪河口沖積平原，三角洲農漁產豐富號稱“魚米之鄉”，盛產三金：黑金（烏魚）、白金（鰻苗、虱目魚苗）、黃金（稻米和美濃香瓜、小黃瓜）等農漁產品。養殖業以高價值魚蝦苗繁殖為特色，為台灣重要的魚苗培育重鎮，主要養殖石斑魚苗（佔全台約8到9成）、白蝦苗（佔全台約9成）及九孔等。



王耀裕表示，“習鄭會”成果是非常正面的，尤其是對農漁業來說，若可以進入大陸市場的話，這個對農漁業，不管在銷路、產銷，就是多了管道與市場。之前就有與大陸做農漁業交流，但這一段時間又停擺，再讓優良的農漁業銷往大陸，定可幫助農漁民。



王耀裕表示，尤其以他的選區林園來說，盛產的魚苗、蝦苗過去也是與大陸交流的窗口，都有非常好的交流，問題是現在也停擺。魚苗蝦苗面臨純粹內銷後，產量不比以前，相差很多。所以期待促成，開拓通路，讓養殖業、農業多了大陸市場可選擇。



針對林園養殖業近況，王耀裕表示，產量有銳減，主要是因為銷售通路的問題；再來是目前在推漁電共生，很多大型繁殖場做太陽能設施後，養殖成效不好，甚至也有農民變成只種電，因為末端養殖業需求減少，林園魚苗、蝦苗銷路也相對銳減，這對養殖場影響。