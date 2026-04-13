陸推惠台措施　趙少康：歡迎民進黨來收割

針對大陸推出惠台政策，趙少康在臉書發文表示看法。 （照：趙少康臉書） 中評社台北4月13日電／“習鄭會”落幕後，中共中央台辦主任宋濤昨天宣布十項促進兩岸交流合作政策措施”。對此，中廣前董事長趙少康今天表示，歡迎民進黨來收割，並呼籲政府應該開放陸客來台自由行、便利農漁產品等相關政策。



趙少康13日在臉書發文表示，鄭習會剛落幕，大陸隨即公布對台十項優惠政策。看起來很多，但他認為真正關鍵的，其實就是三項：兩岸直航正常化、更便利的農漁產品輸入管道，以及恢復上海、福建來台自由行，因為這三項，都是最直接對民眾有利的。



他表示，過去因為疫情與兩岸關係變化，很多與兩岸直航航點中斷，要到大陸很多城市都需要轉機，商務往來、探親交流都變得很不方便。如果能恢復正常，對經濟、對人民生活，都是立刻有感的改善。農漁產品更不用講，這關係的是基層農民、漁民的生計，能擴大對大陸的銷售通路，對農漁民來說就是實質幫助，也是一種支持與鼓勵。



趙少康認為，恢復上海、福建自由行也非常關鍵。過去陸客來台，帶動觀光、餐飲、零售，一整條產業鏈都受惠。現在卡住，國旅的很多業者都在苦撐，如果能重新開放，相信對觀光業一定有很大的幫助。



他表示，要再次肯定這次鄭習會，雙方展現出一定程度的善意。對比特朗普在國際上動不動就發動戰爭，兩黨領導人願意坐下來談，用對話代替對抗，本來就是一件好事，這更是民進黨這幾年都做不到的。



他說，在鄭麗文出訪大陸之前，就講過，大陸一定會釋出利多，因為這本來就是一種善意的表達。現在利多來了，但到底是“看得到、吃不到”，還是能真正落實，其實就在民主進步黨的一念之間。



趙少康說，他認為民進黨未必拉得下臉來接受。因為一旦真的全面開放，兩岸交流恢復正常，就等於間接承認過去這幾年的“抗中”路線出了問題。再加上民進黨凡事以選舉考量，還想繼續操作“抗中保台”，來面對年底的選戰，當然不可能接受這些來自對岸的利多。



他表示，還是要勸民進黨政府，不如換個角度想。與其卡來卡去，不如大大方方接受，甚至“收割”也沒關係。只要對人民有利，誰提出的其實不重要。就像去年全民普發現金新台幣1萬元，民進黨一開始也是全力反對，最後還不是照樣發、照樣宣傳政績。



趙認為，現在機會已經擺在眼前，是要讓人民有利，還是繼續為了政治考量把門關起來，台灣的民眾都在看。