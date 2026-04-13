楊開煌：鄭麗文具備革命型政治人物特質

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文7至12日訪陸，並進行國共領導人會晤。針對陸方宣布的10項惠台政策，銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌接受中評社專訪分析，鄭麗文此行不僅是單純交流，更是對國民黨路線的重新塑造；而大陸釋出的10項善意政策，實際壓力是落在民進黨這個“台獨”政權政府身上。



針對國民黨內部路線分歧，楊開煌表示，關鍵仍在選舉結果，鄭麗文雖被部分人視為弱勢黨主席，被質疑行政經驗不夠、層出身民進黨等，但鄭麗文實際上具備革命型政治人物特質，能言敢行，並有能力在外部壓力下進行布局。



他說，國民黨在蔣經國之後，較缺乏這種革命類型的政治人物，過去路線較偏向技術性選舉操作與西方模式，馬英九是犬儒到極點的人，而鄭麗文則展現不同風格，試著帶動黨內轉型。



楊開煌表示，這次大陸提出的10項友善、優質好措施，也是對鄭麗文訪問的善意回應。鄭麗文此行有3場關鍵演講，包括南京中山陵、上海台企聯及北京習鄭會場合，重新界定了國民黨路線。



楊開煌向中評社說，鄭麗文在中山陵以“台灣中國人”身分祭奠孫文，強調三民主義與民族認同，並提及孫文與1927年台灣民眾黨共同創辦人蔣渭水，意在連結中國近代革命與台灣民主發展脈絡，試圖把國民黨從過去“蔣介石反共路線”，重新拉回“孫文聯共容共”的歷史路線。



他說，鄭麗文也在重新塑造“在台灣的中國國民黨”，並強調“中國人、九二共識、反對“台獨”的政治基礎，過去國民黨在前黨主席洪秀柱之後逐漸轉向“台灣國民黨”，對內趨於保守甚至犬儒，連九二共識都不敢清楚表述，而鄭麗文則明確提出立場，是一種導正。



他進一步說，鄭麗文在上海台企聯與會晤中國大陸領導人時，多次肯定大陸經濟建設與發展成就，這在過去前黨主席連戰、馬英九訪陸時並不常見，對大陸而言是明確且積極的政治訊號，也有助於建立互信基礎。