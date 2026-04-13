率藍營恭送白沙屯媽祖　盧秀燕盼全高票當選

台中市長盧秀燕出席道路開闢動土典禮。（中評社 方敬為攝） 台中市長盧秀燕出席道路開闢動土典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月13日電（記者 方敬為）苗栗拱天宮白沙屯媽祖南下遶境進香12日深夜起駕，中國國民黨籍台中市長盧秀燕出席恭送媽祖，並被視為“桶箍”，率藍營縣市長和“立委”向媽祖參拜，外界解讀，盧秀燕藉此展現“共主”氣勢。盧秀燕今天對此表示，她是循例恭送媽祖起駕，今年有許多黨內爭取連任的縣市長及提名選將、縣市議員參選人齊聚，相信大家誠心，媽祖會保佑大家都高票當選！



拱天宮白沙屯媽祖徒步往雲林縣北港鎮朝天宮進香活動，於12日深夜11點55分起駕，帶領超過46萬名香燈腳，展開8天7夜的進香行程，藍營政治人物集中出席起駕儀式，包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、新北市長參選人李四川、雲林縣長參選人張嘉郡、花蓮縣長徐榛蔚、“立委”傅崐萁、楊瓊瓔、黃健豪、許宇甄等人參與。



恭迎媽祖上轎儀式時，盧秀燕排在地主鍾東錦之旁，之後才是蔣萬安；廟方邀請首長致詞時，盧秀燕特別祝兩岸和平、台灣安全，外界解讀，盧秀燕藉此展現藍營“共主”氣勢。



盧秀燕13日出席“北屯區東光路第二期開闢工程動土典禮”，受訪迴避“藍營共主”議題，她表示，中部地區的媽祖廟都非常靈驗，包括苗栗白沙屯拱天宮，這麼多年來她也都是親自參拜，今年有很多縣市長、議員、村里長參選人到場，媽祖慈悲、靈驗，看到大家的誠心，一定會保佑高票當選、心想事成。



另針對“勞動部”評估今年引進首批印度移工，引起民眾對印度移工來台後的治安疑慮，盧秀燕則認為，任何政策都要尊重民意，對於缺工問題、台灣移工政策，政府應該聆聽民眾意見。