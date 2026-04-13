宋立彬：和平之旅成果豐碩　民進黨有壓力

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月14日電（記者 蔣繼平）針對大陸公布支持農漁產品銷陸等10項對台利多措施，中國國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，黨主席鄭麗文這次和平之旅的成果非常豐碩，定調兩岸和平發展讓台灣民眾明確看到，對國民黨有加分，且台灣經濟環境不好，民進黨拿不出利多政策，會有壓力，只能酸葡萄心理。至於對藍營年底選舉幫助如何，他認為外溢性有限，還是要設法讓市民有感。



宋立彬表示，台灣目前經濟環境不好，觀光不好、產業不好、營造業不好，民進黨會緊張無法拿出更多利多，被在野黨訪問大陸後取得利多，民進黨當然有壓力，所以只能繼續波髒水，民進黨就是吃不到葡萄說葡萄酸，民眾會看得很清楚。



宋立彬，樹德科技大學經營管理研究所碩士，選區在高雄市永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區。



針對10項惠台政策是否幫藍營加分，國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩12日表示，此次交流已展現“對話總比對抗好”，但對年底選舉是否產生實質影響，仍需進一步觀察。



對此，宋立彬表示，鄭麗文這次和平之旅成果非常豐碩，但對於2026地方選舉，外溢性可能不強。譬如台東需要釋迦外銷、高雄是棗子芭樂等，所以感受度不會像單一縣市採購那麼強烈。且地方選舉是個體性，並非大選那個整體政策形式的選舉。



宋立彬表示，譬如說開放陸客觀光人潮到台灣，但整體服務業裡面，觀光產業只占2成而已，這代表有8成的勞動者是感受不到陸客來台對自己的利多在哪。所以年底選舉，還是要回歸到每個縣市的狀況不同，把政策牛肉端出來，讓在地市民有感。