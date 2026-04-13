惠台措施　梁文傑：釋迦鳳梨在陸競爭力不高

陸委會副主委梁文傑接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月13日電（記者 莊亦軒）習鄭會圓滿落幕後，陸方宣布十項惠台政策。民進黨籍不分區“立委”沈伯洋13日在“立院”提出質詢，陸委會副主委梁文傑表示，總的來說這次十項惠台措施，大概都是過去的東西包裝一下，但是大陸換到的東西很多，像是用一碗甜不辣換到一盅佛跳牆。



梁文傑指出，鳳梨、釋迦在雲南、海南島整個種植面積比台灣大了5倍不只，他們現在種植的農產品又便宜、量又大。台灣的鳳梨、釋迦在對岸的競爭力已經不高了，農產品這塊他倒不是太擔心。



大陸對台十項措施，涵蓋交通、農漁產品產銷、中小企業、文化交流以及觀光的廣泛面向。



“立法院”“外交及國防委員會”13日邀請“國家安全局局長”蔡明彥、“國防部副部長”徐斯儉、陸委會副主委梁文傑、“內政部”、“海洋委員會”報告，並備質詢。



梁文傑表示，這十項惠台措施大概都是過去的東西包裝一下、新的東西不多。但是他換到的東西確實是很多，等於用一碗甜不辣換到一盅佛跳牆。佛跳牆就是台灣最大在野黨在政治上做出承諾，向國際社會發出不要外力介入的訊息。



沈伯洋接著表示大陸開放旅客來台，光是觀光本身能造成的風險就非常巨大。梁文傑回應，陸客要來台灣不管是團客、自由行都是大陸端肯放行，對我們來說都是兩邊要協商的，2019年他們自由行說斷就斷，現在說恢復就恢復，世界上沒有這麼簡單的事情。台灣有自己的立場，都希望先經過小兩會的商討再說。我們還在等他們會不會回覆我們雙邊協商的要求。