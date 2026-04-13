AIT谷立言：台灣不需在對話或嚇阻之間選擇

AIT台北辦事處長谷立言表示，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇。（照片：AIT臉書） 中評社台北4月13日電／習鄭會落幕後，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）11日接受華視政論節目《三國演議》專訪，AIT臉書13日PO出部分專訪內容。谷立言表示，美國一貫立場是希望兩岸穩定來往，歡迎雙方這次的交流，期待大陸能和台灣所有政黨，特別是民選領袖，保持溝通管道。他說，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，兩者並不衝突，可以同時進行。



谷立言11日接受華視政論節目《三國演議》專訪談及對鄭習會的看法，他表示，我們當然歡迎兩邊有交流，可是我們也期待北京會跟所有台灣的政黨，特別是台灣民眾選出來的領袖，保持溝通的管道，來避免誤會，把兩岸的關係穩定下來。我們更期待中國會放棄對台灣的威脅，或是軍事的壓力，他覺得這個會有助於緩和兩岸的摩擦。



不過，谷立言提到，同時要注意的是，雖然美方支持對話，但是對話不能取代嚇阻。他強調，這兩者沒有衝突，因為如果有足夠的嚇阻能力，就會有助於比較平等的對話。



谷立言指出，有三種方式能解決兩岸分歧：一是對話、二是脅迫、三是戰爭。如果台灣能有足夠的嚇阻能力，就可以把“戰爭”的選項拿掉；如果台灣的經濟韌性、社會韌性夠堅強，就可以防止“脅迫”；所以剩下“對話”，美方也希望台灣會有比較全面（comprehensive）的看法來面對兩岸交流。