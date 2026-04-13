梁文傑：九二共識、反獨才能對話可能性不大

陸委會副主委梁文傑接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月13日電（記者 莊亦軒）大陸宣布十項惠台措施，包括推動上海市及福建省居民來台自由行，陸委會副主委梁文傑13日在“立法院”答詢表示，我們有跟對岸講很多次，希望透過小兩會磋商大陸團客的部分，但目前沒有回應。如果對方還是堅持九二共識、反獨的立場才能對話協商，那基本上可能性不大。



國民黨發言人牛煦庭質詢問梁文傑，面對十項惠台措施，你們的選擇是甚麼？梁文傑回答，我們還是希望對方想要做什麼，可以直接跟我們政府來對話。牛追問，所以是採取溫情喊話的做法嗎？梁面帶微笑連連點頭。



“立法院”“外交及國防委員會”13日邀請“國家安全局局長”蔡明彥、“國防部副部長”徐斯儉、陸委會副主委梁文傑、“內政部”、“海洋委員會”報告，並備質詢。



關於陸委會真的有付諸行動要談嗎？還是對付一下新聞過去就算了。梁文傑表示，每件事情他們單方面宣布以後，我們就要看他有沒有要找我們討論，或者是接下來要怎麼樣進行。像是上海、福建居民的自由行，要他們正式提出來，光有新聞稿沒有辦法處理。



牛煦庭表示，執政黨有沒有什麼方法可以既堅持你們的立場，又可以完成溝通的目標。梁文傑回應，如果對方還是堅持九二共識、反獨的立場才能對話協商，那基本上可能性不大。希望兩岸之間還有很多往來的需求，如果他們硬是抓著這個前提，那就沒辦法。