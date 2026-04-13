美將封鎖霍爾木茲海峽　翁履中：風險升級

針對美伊衝突，旅美教授翁履中在臉書發文表示看法。(照:翁履中臉書) 中評社台北4月13日電／美伊於巴基斯坦進行的21小時馬拉松談判宣告失敗，雙方就核濃縮能力與霍爾木茲海峽控制權僵持不下，停火協議正式破裂。特朗普政府隨即宣布對該海峽實施海上封鎖，伊朗則宣稱已完全控制此能源要道，軍事衝突一觸即發。美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中表示，特朗普政府封鎖海峽這一步其實風險很高，因為這已經不只是對伊朗施壓，而是把壓力外溢到全世界。



翁履中13日在臉書發文表示，美伊表面上是談判破局，但更核心的問題是雙方其實都還沒準備好讓步。美國要的是伊朗放棄核能力，但對伊朗自己也很清楚，它真正的籌碼其實不只是核問題，而是霍爾木茲海峽。只要這條全球能源命脈握在手上，伊朗就不急，因為它有能力讓全世界一起“感受到壓力”。



翁履中接著表示，再看特朗普這一邊，為什麼談判一破局，動作立刻升級？所以封鎖海峽這一步其實風險很高，因為這已經不只是對伊朗施壓，而是把壓力外溢到全世界。一旦動到這裡，等於把中國大陸、印度、歐洲全部拉進來。美國如果打不開這條海峽，就不是“雙邊衝突卡關”，而是“全球風險升級”。



翁履中指出，現在大家看到的是第一步（談判破局），第二步（封鎖海峽），但真正關鍵的第三步，其實還沒出現。特朗普的劇本有一個特色，威脅、嗆聲再可怕，結局可能都沒那麼恐怖，因為特朗普設計的故事完結篇通常不只一個版本。不過不管是哪一個版本，最後都會是“美國勝利”。



翁履中點出，至於過程合不合理、代價多大、世界有沒有一起被拖下水，那通常不是劇本的重點。所以某種程度上，我們現在比較像觀眾，而且是那種看到一半會開始懷疑：這齣戲到底是國際政治，還是現實版的真人秀？但無奈之處在於，就算覺得荒謬，也很難中途退票離場。