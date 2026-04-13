吳沛憶登記選主委　讚沈伯洋很強蠻像蔡英文

綠委吳沛憶13日登記參選民進黨台北市黨部主委。（照片：吳沛憶提供） 中評社台北4月13日電／民進黨籍英系“立委”吳沛憶13日赴民進黨台北市黨部登記參選黨部主委，外界解讀吳可能是在為好友民進黨籍不分區“立委”沈伯洋參選台北市長助攻。吳沛憶受訪表示，這次參選有兩個任務，第一是打好年底選戰，第二是推動黨務革新。至於如何看待沈伯洋？吳沛憶表示，沈伯洋很強，“蠻像蔡英文的”，很有可能成為黑馬，本次市長提名時程會比以往超前部署，民進黨北市一定會推出最強人選，大家拭目以待。



媒體報導，民進黨台北市黨部主委改選將於5月24日投票，吳沛憶13日上午赴民進黨台北市黨部領表登記參選。吳沛憶表示，這次參選有兩個任務，第一是打好年底選戰，第二是推動黨務革新。她強調，會和所有黨內夥伴團結努力，推動改革，也打一場漂亮選戰。



吳沛憶指出，參選主委是希望有機會能投入基層黨務，盼為2026台北市選戰共同打拼。民進黨會推出最強台北市長候選人，目前也已提名25席優秀現任議員及新人，她會全力輔選市長、25席議員全壘打。



吳沛憶強調，她也要推動黨務革新，“民進黨在台北市很久沒有贏了，這有結構問題，也有我們不夠努力的地方。”她會努力解決問題，讓大家看見首都黨部團隊改革的誠意。



吳沛憶還引用1994年陳水扁參選台北市長的選舉競選歌曲《台北新故鄉》的歌詞“打開燈火揣希望，希望原來是咱”，她說，當時雖然還是小學生，但都能感受到台北市有機會改變的朝氣，也希望支持者作伙把這種朝氣找回來，一起改革黨務、一起打一場漂亮選戰。



吳沛憶表示，沈伯洋是她“立法院”的好戰友，也有在教書，博士班唸的是犯罪學，法律是他的專業，除了與她合開網路節目“加開零食會”外，提法案時也會跟沈討論。

