印度移工遭批認知作戰？蔡明彥：境外IP零星

台“國安局長”蔡明彥接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月13日電（記者 莊亦軒）針對近期媒體報導中有不具名台“國安”人士表示，中共透過認知作戰方式，把戰爭、國際關係相關議題放到台灣政論節目討論。藍委問有關印度移工話題在社群媒體上討論熱烈，是民怨還是認知作戰？台“國安局長”蔡明彥13日在“立法院”答詢表示，我們判斷的依準有各種不同指標，這一波的話我們看到的境外IP是比較零星的。



“立法院”“外交及國防委員會”13日邀請“國安局長”蔡明彥、“國防部副部長”徐斯儉、陸委會副主委梁文傑、“內政部”、“海洋委員會”報告，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”徐巧芯問近期印度移工問題甚囂塵上，這個也是中共的認知作戰嗎？還是單純台灣人民的自行討論？蔡明彥分析，我們判斷的依準有各種不同指標，這一波的話我們看到的境外IP是比較零星的。徐反問那確實是民怨嗎？蔡連忙稱，我們不是說確實是民怨。



蔡明彥回應，就議題來講引起我們關注的內容，有點誇大印度移工可能對於台灣社會治安、以及對於女性侵害的誇大。



徐巧芯追問，最近這一周台灣民眾反對引進印度移工議題，“國安局”的判斷是民怨還是認知作戰？蔡明彥指出，到目前為止，我們沒有看到數量非常龐大的異常帳號操作，後續會再來注意。