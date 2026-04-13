賴維安人員竊走簽名球　蔡明彥：優先汰除

藍委徐巧芯。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月13日電（記者 莊亦軒）“2026台日棒球國際交流賽”2月27日在台北大巨蛋開打，賴清德親自到場觀賽，不料休息室內有6顆包括人氣職棒啦啦隊成員“峮峮”在內的簽名棒球遭維安人員偷走。“國安局長”蔡明彥13日在“立法院”答詢表示，這位勤員是由“憲指部”支援的，負責行前的現場勘查工作，已經第一時間解除支援職務，記兩大過且列為優先汰除名單。



“立法院”“國防”外交委員會13日邀請“國家安全局局長”蔡明彥、“國防部副部長”徐斯儉、陸委會副主委梁文傑、“內政部”、“海洋委員會”報告，並備質詢。中國國民黨籍“立委”徐巧芯質詢“國安局長”蔡明彥有關賴清德維安人員偷竊案件。



徐巧芯稱，維安人員的工作是看有沒有維安漏洞，結果他自己就是漏洞。蔡明彥回應，第一時間解除支援職務，“憲指部”也馬上召開人評會記兩大過列優先汰除名單，已經公布在案。“國安局”也有擴大調查，目前發現後來還有兩位勤員可能知情。



徐巧芯聞言笑問，知情是指知情不報，還是同為共犯。蔡名彥指出，我們內部法律研究認為，知情不報也涉及共犯行為的一種。主犯是從“憲指部”，兩位共犯是從“國安局”特勤中心的人員。



徐巧芯正色表示，特勤人員能接觸到的不是一般人能接觸的所謂的“好東西”，特勤人員的工作是去檢查安全，不是看到有好東西就順手牽羊，這是非常糟糕的壞習慣。蔡明彥回應，謝謝委員提醒。執行公務期間佔有民間財務是法律上不容許，看有沒有相關人等會一併處理。