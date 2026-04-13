巴西駐台代表喊一中　台官方嚴正抗議

台“外交部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日電／巴西駐台商務辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）近日接受媒體專訪稱“台灣是中國一部分”。台“外交部”今天已向桑路易表達嚴正抗議，對其不實且不當發言表示高度不滿，並強調兩岸“互不隸屬”是客觀現狀。



巴西駐台辦事處處長桑路易近日接受《上報》專訪表示，巴西長期奉行一中政策，所以我們的確認為，台灣是中國的一部分，“這就是為什麼我們不承認台灣是獨立國家，而且大多數國家都不承認台灣是獨立國家。”他除了明言國際政治的現實，更把這個問題往台灣裡面推，“就連在台灣內部，你也看到有些重要人物，而非無關緊要的人，像是國民黨黨主席也持這樣的看法。”



桑路易反問，“那我們巴西為什麼要有不一樣的意見？連你們自己都沒有明確的共識。”



台“外交部”13日表示，今天上午已向桑路易表達嚴正抗議與關切。



台“外交部”強調，“中華民國台灣”是“主權獨立的國家”，與中華人民共和國“互不隸屬”，這是舉世皆知事實，也是客觀的現狀。對桑路易不實且不當的發言，“外交部”表示高度不滿。



“外交部”促請桑路易注意，依據國際法，外交代表有不干涉“駐在國”內政的義務。