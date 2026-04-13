開放印度移工引爭議　洪申翰：須符合2前提

台“勞動部長”洪申翰表示，引進印度移工須符合兩個前提。（照片：洪申翰臉書） 中評社台北4月13日電／針對印度移工議題，台“勞動部長”洪申翰13日在臉書發文表示，開放印度移工不分黨派都支持。但他強調，引進與否需要2前提，企業端對印度移工的需求、印方能否符合台灣要求和把關。



民眾在公共政策網路參與平台於4月3日提議“建請‘行政院′與‘勞動部′立即中止引進印度勞工計劃 優先確保‘國人′治安與性別平權環境”，累計至今天附議人數已逾3.3萬人。



洪申翰表示，在台灣勞動力需求增加的情境下，“勞動部”有責任保持外國人力多元來源的可能。這也是很多產業的期待。



洪申翰指出，“台印勞工MOU”在2024年2月簽署，年中送交“立法院”審查。當時的審查，是在不分黨派都參與且支持下通過。在這樣行政與立法的授權下，“勞動部”開始更進一步跟印方展開磋商。



洪申翰表示，在磋商中，台印雙方當然會提出各自的期待和要求，也因為充分理解這一案社會關切高，所以過程中，“勞動部”是很審慎把關，提出台灣認為重要而必要的要求。



洪申翰說，在MOU“立法院”審查通過後到現在，這快2年不算短的時間是一直都在很慎重把關中，絕對不是也不會冒進行事。



近來印度移工議題討論激烈，洪申翰說，社會各種不同面向的聲音，我們都有密切關注。他強調接下來的引進與否，需要有兩個前提：第一、企業端對印度移工的需求。第二、印方的執行方案，能否符合台灣的要求和把關。所以，如果沒能達成這兩個原則，也就沒有所謂引進的問題，更沒有時間表的問題。