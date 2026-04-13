趙春山感慨：兩岸一直鬥下去老百姓全失

淡江大學榮譽教授趙春山13日接受媒體專訪。（照：“中午來開匯”節目提供) 中評社台北4月13日電／針對“習鄭會”成果，淡江大學榮譽教授趙春山今天受訪時指出，國共關係確實有所突破，但離兩岸關係的突破還有一段距離，雖然大陸方面也釋出了10項惠台措施。因為現在權力還是掌握在政府手上，趙春山認為，這些成果要付諸實現，不能繞開執政當局，也就是不能繞開民進黨政府。他也感到感慨，認為大家若一直鬥下去就是零和遊戲，對老百姓而言是全失。



榮譽教授趙春山接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。趙春山表示，大陸此次祭出10項對台政策，看似已有成果，但後續仍須付諸實踐，且無法繞開民進黨政府，因為公權力仍掌握在民進黨手中。



趙春山舉例，國民黨台北市長蔣萬安曾接受媒體訪問提到，包含福建、上海開放觀光、增加人數、包機及飛機航運等，在上次雙城論壇已經有了，但後來卡在民進黨政府。



趙春山指出，鄭麗文身為台灣在野黨主席，中共中央總書記習近平在準備“習特會”的百忙之中還願意見面，確實不容易，但這些成果還是要看民進黨的想法。若大家皆從選舉考量，例如從鄭麗文踏上大陸土地的第一天開始，府院沒有一句肯定的話、沒一句好話。這讓趙春山感到感慨，認為大家若一直鬥下去就是零和遊戲，對老百姓而言是全失。



兩岸和平氛圍應是毫無疑問，趙春山引述外媒說法，至少目前不是劍拔弩張的狀態，雖然大家都在討論2027年是否動手、軍機繞台常態化，老百姓仍覺得兩岸關係不穩定，隨時可能出狀況。在此時刻，儘管和平可能是嘴巴喊喊，但至少符合“不打笑臉人”的道理。



談到鄭習會與2005年“和平之旅”的對比，趙春山認為兩者影響力不能等同。2005年有具體的“五項願景”並提到九二共識，後來國民黨將其列入政見與政綱，促成馬英九2008年高票當選。這一次的考驗在於，鄭麗文能否將這次得到的東西落實，變成凝聚國民黨團結的力量，並進一步轉化為藍白合的動力，爭取民意支持以利2028年重新執政。趙春山直言，現在國共之間氣氛很好，但不見得民進黨或台灣老百姓會買單，這仍需透過後續發展與民調來觀察。



趙春山說明，目前九二共識在台灣社會存在很大誤解，時任“國安會秘書長”蘇起提出九二共識概念後，馬英九執政8年及2015年馬習會，當時若無九二共識，兩岸根本無法溝通。雖然習近平在2019年《告台灣同胞書》談話中認為九二共識為統一服務，但並未說九二共識等於“一國兩制”，國台辦事後也曾發表正式說明非“一國兩制”。



趙春山指出，九二共識源於1992年香港會談，當時為解決民間交流延伸的文書驗證等政治爭議，前任海峽交流基金會董事長辜振甫曾形容這是一個“心照不宣的理解”（tacit understanding），重點在於擱置爭議、先解決問題，它不該是製造問題的工具。



趙春山進一步表示，九二共識提供了一個模糊空間。在國際舞台如新加坡會談時，其實是“一中不表”，當時他給時任外交官夏立言的建議版本也是“不表”，習近平講話中亦未提及一個中國。



趙春山比喻，九二共識就像基督徒有了上帝後可以一起禱告，雖然每個人畫出的上帝長相不同，但存在共識就能討論。他強調九二共識並非解決統一或政治協商，而是處理民間互動爭議的工具。他更主張九二共識應“與時俱進”，若兩岸未來走向政治談判，屆時可能就沒有各自表述的空間，需另覓工具。



維持現狀不統不獨是目前多數台灣人的希望，然而趙春山提醒，歷史經驗告訴我們現狀不是靜止不動，且台灣問題已國際化，離不開國際環境因素。對於民進黨政府而言，在沒有九二共識的形勢下，只能依靠美國與日本，但這觸犯了大陸方面最忌諱的“外力介入”。趙春山指出，鴉片戰爭以來，大陸對外力介入極度反感，情願兩岸自己解決獨立或統一問題。