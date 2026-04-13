陸配李貞秀遭民眾黨開除黨籍　丟“立委”身份

民眾黨“立委”李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日電／台灣民眾黨“立委”李貞秀自上任以來爭議不斷，近期更因發言風波再掀議論，並遭送交黨內中評會研議裁處。民眾黨中評會今天開會討論懲處，決議開除李貞秀黨籍，李將因此喪失“立委”身份。



民眾黨中評會今天開會討論懲處，決議開除李貞秀黨籍，李將因此喪失“立委”身分。按照民眾黨不分區“立委”名單順序，接下來應是由民眾黨政策會副主任委員許忠信遞補，另因民眾黨設有兩年條款，白委劉書彬任期至2027年3月，後續將由黨團主任陳智菡遞補。



李貞秀於2月2日獲得“中選會”頒發的當選證書，次日宣誓接任“立法委員”，成為台灣新住民群體中，首位陸配出身的“立委”。



由於之前傳出李貞秀向民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌哭訴自己有5個孩子要養，若沒有“立委”工作生活費怎麼辦？李貞秀今澄清，就是謠言，“我的小孩不需要我扶養”。李貞秀下午2時15分抵達民眾黨中央，身穿名牌Dior的外套及提著愛馬仕包包抵達民眾黨中央黨部，並於下午3時半許離開。



李貞秀3月23日深夜開直播，過程中爆料新竹市長高虹安曾拿走民眾黨前主席柯文哲新台幣700萬元。事後，高虹安發聲回應“子虛烏有”，李貞秀也緊急改口，稱是在情緒太激動的情況下，將所有資訊混淆，並向高虹安道歉，引爆黨內不滿，紛紛向中評會提出檢舉。



李貞秀3月29日再度開直播，提到有在凱道上親自到高虹安面前道歉，也有向受牽連的所有人道歉，但她卻又自爆自己不是第一次講這件事，“我記得我之前在家長群裡講，然後那個數字又不一樣”，並自嘲“我真的對數字很不行”，這句“數字不一樣”被外界認為越描越黑，黨內又炸鍋。



之後又有媒體爆出，高虹安助理費案當初一封檢舉函，署名部分驚見手寫的李貞秀3字。該事件演變至此，民眾黨支持者紛紛要求要開除李貞秀黨籍。



民眾黨中評會表示，針對民眾黨黨員李貞秀所涉違紀乙案，依據全台數百名黨員具名檢舉，中央委員會移請本會處置、且經由本黨“立法院”黨團總召陳清龍檢具相關事證提交本會調查，今日中央評議委員會，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分，即日起生效。



中評會表示，李貞秀違紀事實包含諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞民眾黨和諧，且連續性違紀，更視“國家”公職與支持者之託付於無物，李貞秀於2026年4月7日會議上明確將“辭任不分區“立委”作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損“國家”公職之倫理。另也嚴重違反黨紀與政治倫理，經陳清龍規勸，說明不分區“立委”之公益性質與應盡之義務，受處分人仍堅持以“獲取金錢”為辭任不分區“立委”之前提。



中評會認為，李貞秀持續性違紀已重創本黨形象，且公職職務不可交易化，李貞秀意圖將辭任公職作為對價，此行為已嚴重侵蝕政黨政治之誠信原則，更愧對支持者對本黨之託付，損害政黨清廉品牌與社會信賴。