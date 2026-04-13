許文忠：綠若拒十項惠台與庶民經濟為敵

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月14日電（記者 方敬為）針對大陸國台辦12日宣布10項惠台措施，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，本次大陸提出的惠台方案，從過去偏重中大型企業與開發區投資，甚至偏向兩岸官方合作的性質，轉向直接面對、實質嘉惠台灣庶民與微型企業，大陸向民間敞開合作大門，若民進黨政府加以設限，就是與產業及庶民經濟為敵，也凸顯出綠營杯葛之荒謬。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



中國國民黨主席鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向。民進黨政府透過陸委會發表4項立場，批評大陸惠台措施為“糖衣毒藥，凸顯養套殺的本質”，表達排斥立場。



許文忠表示，民進黨政府對惠台10項措施的反應是意料之內，不過綠營杯葛事實上等於自傷，因為這次中國大陸的惠台措施，基本上是鎖定台灣基層民眾對於經濟活水的渴求，精準切中台灣當前經濟發展的痛點，民進黨政府若執意出手設限，恐怕會招致來自民間基層的怒火。



他指出，以恢復兩岸觀光旅遊動能的措施為例，大陸這次強調上海、福建民眾赴台“個人遊”試點，透過開放陸客自由行的方式，能夠推動與微型企業的實質扶持。過去陸客團遊台模式，往往使利潤集中於大型財團或特定旅行業者，而此次若能順利開放福建民眾，以及消費力極高的上海市民來台自由行，將能引導龐大的人流與金流深入台灣各鄉鎮，從街邊小吃、在地民宿到特色微型企業，皆能實質受惠於這種深度的旅遊消費模式。



此外，許文忠提到，針對台灣微型企業在大陸的發展困境，本次方案規劃了具體的配套措施，例如透過簡化進出口通關程序、建立專屬的微型企業交易平台，甚至針對小批量產品設計專門的交易場所。在農漁產品及食品銷售方面，過去台灣業者常因為難以取得“在華註冊碼”而苦惱，新措施明確提出將加速審核機制，探討採認台灣授權單位檢驗結果的綠色通道，都是直接對民間產業與個人敞開大門。

