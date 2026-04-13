卓榮泰：6月天然氣源完成95%調度

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日電／因應中東情勢，“行政院長”卓榮泰今天說明，天然氣已完成4月至5月船期調度，供應無虞；6月氣源已完成95%調度，並展開7月後貨源安排，確保台灣天然氣供應無虞。而攸關民眾生命健康的藥品、醫材，也會媒合供應鏈，確保供料無虞。



“行政院”透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持“因應中東衝突民生安定專案會議”時表示，面對中東情勢高度不確定性，政府持續掌握能源及各項原物料供應鏈動態，維持油、氣、塑料及醫材等重要民生物資穩定供應，並強化跨部會聯合稽查機制，嚴查哄抬、囤積及不合理價格行為，確保經濟與民生安定。



卓榮泰表示，在能源供應方面，政府持續以穩定供應為首要目標，目前台灣油價、電價及液化天然氣（LNG）供應都維持穩定。



卓榮泰說明，為照顧台灣民生，台灣汽、柴油價格維持“亞鄰最低價”。天然氣已完成4月至5月船期調度，供應無虞，而6月氣源已完成95%調度，並展開7月後貨源安排，確保台灣天然氣供應無虞。塑料供應方面，已增產5000噸原料乙烯，可生產約12.5億個1斤塑膠袋，原則以台灣優先，並優先供應醫材、農業生產資材、民生生活物資及其他工業用途。



卓榮泰提到，其中攸關民眾生命健康的藥品、醫材，“衛生福利部”食品藥物管理署與“經濟部”產業發展署協作，媒合台灣藥品與醫材上下游供應鏈，確保供料無虞。



卓榮泰解釋，目前中東情勢尚未緩和，未來對能源及各類原物料供應，仍存在不確定變數，請各部會仍須緊盯所有原物料來源、製程、調度、分配，以及媒合機制，全面掌握供應鏈動態，確保各項物資供需秩序維持平穩。



卓榮泰談及，此外，肥料、飼料及農漁業相關用品目前供應尚屬穩定，並已採取凍漲措施，後續仍請持續關注相關情勢變化，滾動檢討，適時提出相關精進措施。



卓榮泰表示，若干品項供需秩序日趨平穩，各類民生、消費、醫療及工業用品，如原物料生產足量、製品供應充裕，但中下游供應鏈仍出現不合理漲價，或在成本回復後未即時反映於售價，以及有不法囤積哄抬等情形，請“法務部”及公平交易委員會強化聯合稽查，並請各縣市採取相對應作為全力協助，確實遏止不當行為，恢復市場秩序。



卓榮泰強調，面對國際情勢變動，政府積極推動台灣各項建設，確保經濟發展；另一方面也強化跨部會聯合稽查力道，加強查處不法行為，確保市場秩序與民生安定。