蔡肇洋：全台旅宿業住房率不到5成　盼陸客

高雄觀光協會副理事長、樂逸旅宿集團執行長蔡肇洋。（中評社 資料照） 中評社高雄4月14日電（記者 蔣繼平）針對大陸公布十項惠台措施。高雄觀光協會副理事長、樂逸旅宿集團執行長蔡肇洋向中評社表示，全台旅宿業近三年平均住房率落在4成5左右，且平常日的客人不足，因此，業界對陸客來台旅遊是樂觀、期盼，對台灣整體觀光會帶來正向發展。



陸客自由行自2019年8月1日起暫停，至今已接近7年沒有來台。



蔡肇洋，1989年生，暨南國際大學國際企業所碩士，樂逸旅宿集團執行長兼負責人，在高雄、墾丁等地有經營飯店及民宿。擔任高雄觀光協會副理事長、高雄旅館公會理事、屏東民宿協會理事。



根據資料，2023年到2025年全台旅宿業平均住房率分別為46.8%、46.09%及45.73%，整體維持於約45%到47%區間。另外，2023年到2025年，入境台灣人次分別為648.6萬人次、785.8萬人次、857.4萬人次，未達千萬人次目標。



對於惠台措施提到陸客來台，蔡肇洋表示，不管是台灣的旅行社或飯店業，都是有比較樂觀的期待，因為對飯店來說，有更多的陸客進來台灣的話，對平常日的住房率會有所提升。



蔡肇洋繼續說，對於旅行社來講，現在還是有很多台灣民眾會到大陸旅遊，從事自由行、民間交流、商務交流、台商往返等部分，這樣來說，兩岸交通都會比較方便。這是非常樂見的。未來大陸是否開放更多城市，也是期待的部分。



蔡肇洋也提到，這次提到開放上海來台的部分，上海的民眾購物能力比較強，所以來到台灣除了住飯店，也會帶來外溢效果，陸客會購買紀念品，購買力強、也優於東南亞的旅客。受惠的除了飯店，紀念品店、餅舖、餐飲業等部分，整體產業鏈都會受益。