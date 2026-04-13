徐巧芯：陸客來台可為台基層經濟注入活水

國民黨“立委”徐巧芯。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北4月14日電（記者 莊亦軒）國共領導人會面成果豐碩，大陸宣布十項惠台措施。中國國民黨籍“立委”徐巧芯13日接受中評社訪問表示，從此次“習鄭會”的過程可以讓外界感受到，和平對台灣而言非常重要，而兩岸之間唯有在交流、對話基礎上，才可能進一步形成具體政策。尤其在觀光交流方面，對台灣基層民生與庶民經濟確有實際幫助。



鄭麗文訪陸期間也有美國參議員訪台，期間曾提到一句值得重視的話，即“美國與中國大陸關係若較為穩定，對台灣而言也會相對安全”。徐巧芯表示，她相當認同這樣的看法，因為對台灣來說，不只是兩岸關係要穩定，美中之間若能保持較佳互動，整體區域局勢也會相對平穩，台灣的安全與發展空間自然更有保障。



徐巧芯表示，台灣民眾普遍都不希望看到戰爭，也不希望成為大國角力下的受害者。從這個角度來看，任何有助於促進兩岸對話、降低區域風險、為庶民經濟帶來實質利益的交流，都值得社會理性看待。此次鄭麗文出訪所釋出的訊息，至少讓外界重新看見，和平不只是口號，而是可以透過交流逐步累積、並轉化為具體成果的政策方向。



徐巧芯指出，台灣近年在部分經濟數據上看似表現亮眼，例如股市、科技產業與半導體產業持續受到外界關注，但這些成果未必能平均反映在一般民眾的日常生活上。相關財富與資源多半仍集中在少數產業與特定財團手中，至於多數市井小民，實際生活壓力仍然不小，因此若能透過觀光客來台、兩岸交流開放等方式，為基層經濟注入更多活水，對許多地方與民間業者而言，都是一件好事。



徐巧芯表示，兩岸之間只要能恢復交流，自然就有機會在互動過程中形成更多有利民生的政策。交流本身並不可怕，真正值得擔憂的是因政治僵局導致兩岸關係長期陷入冰點，進一步升高彼此風險與不確定性。民進黨政府長期預設自身立場與前提，不願積極參與兩岸交流，才使得兩岸關係持續惡化，也讓區域緊張感不斷增加。

