陸十項惠台　鄭正鈐：綠若接球也能加分

藍委鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文率團訪陸後，陸方宣布十項惠台政策，民進黨政府強烈抨擊。國民黨籍“立法委員”鄭正鈐接受中評社訪問表示，這次十項惠台政策都是很務實的民生議題，他呼籲民進黨政府不要只是一昧地封殺，應該要好好接球，因為這對民進黨政府也能加分，相信台灣基層老百姓都會很有感。



鄭正鈐，政治大學東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士，曾任5屆新竹市議員、國民黨文宣部副主任、組織發展委員會副主任委員。2020年首次當選“立委”，2024年順利連任。



鄭正鈐強調，只要是對台灣好的事情，不管是執政黨或在野黨都應該要去做，而不是一直採取對抗的態度。民進黨政府如果真的有顧慮到台灣老百姓的經濟和民生等問題，真的應該要好好把這次大陸十項惠台政策的球給接下來，才能紓解台灣現在許多產業所面臨的瓶頸，也才能讓兩岸有機會進入比較好的互動模式與機遇當中，讓兩岸關係可以逐漸改善。



他提到，這次大陸十大惠台政策，有幾項是必須經過台官方同意才能實行，但也有幾項只要現行兩岸既有機制就能去進行。以第一條和第二條“建立國共兩黨常態化溝通機制”、“建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台”部分，看起來好像跟公權力沒有關係，但其實官方很容易就可以把手伸進來產生很大的壓迫和影響，所以若民進黨政府不願意接球放手，仍是阻礙重重。



至於第五、六、七、八、九項，鄭正鈐分析，這些都是跟台灣農漁民、中小微企業和影視等產業相關，表面上看起來都可以依照兩岸現行機制去走，因為目前台灣農漁產品本來就可以銷往大陸，而最近台灣製作的電影“陽光女子合唱團”到大陸去放映也取得很好的成果，但還是希望民進黨政府不要給這些相關產業太多的刁難與壓力。



第三、四、十項，包括“推動福建和金馬通水、通電、通氣、通橋”、“全面恢復兩岸空中客運直航正常化…支援金門共用廈門新機場”、“恢復上海及福建居民赴台灣本島自由行”。鄭正鈐說，這些就一定得經過官方同意才行，第三和第四項短期內要實行難度較高，但至少可以先讓上海和福建居民到台灣本島來自由行，因為這對台灣觀光旅遊產業真的有很大幫助。