關注：賴清德會學陳水扁接大陸惠台措施？

吳思瑤發文批評陸方宣布對台10項措施，網友底下留言批評多。（取自吳思瑤臉書） 中評社台北4月14日電（記者 黃筱筠）中國國民黨主席鄭麗文訪陸後，大陸宣布10項惠台措施，綠營持續抨擊，要開放的可能性低。但就如國民黨副主席張榮恭所說，2005年連戰和平之旅後，陳水扁願意讓兩岸直航，“賴政府”願意接下10項對台措施嗎？



大陸對台10項措施，包括青年交流，開放農漁、文化產業等，幾乎都是長期支持民進黨的目標群眾，一旦鬆綁會衝擊民進黨選情，青年、農漁民、以及文化產業等都可能受惠大陸利多政策，民進黨年底以及2028要再打抗中保台，可能就難起效果。因此，“賴政府”很難鬆綁大陸宣布的對台措施。



民進黨年底九合一地方選舉，台南市與高雄市並非像過去一樣是囊中物，而這兩個縣市都是農漁民較多的縣市，之前台南因為颱風淹水，救災與復原速度太慢，連賴清德到台南勘災都被民眾痛罵，現在對於“賴政府”不願意接受大陸宣布的利多政策，會不會心裡也產生不滿，對於民進黨執政沒有這麼堅定，畢竟民眾只想要生活好過。



在文化政策方面，陸方希望推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保存傳承與創新發展。去年底在台灣上映《陽光女子合唱團》票房賣座，之後更到大陸上映但宣傳稱為中國台灣地區，引發討論，“文化部”甚至討論要收回新台幣千萬的補助。



民進黨執政後，大量補助文化影視產業，讓台灣影視產業為了拿到補助，多拍攝符合民進黨所詮釋的歷史電影、電視劇等，較難走出台灣市場以外。



而影視產業拿政府補助只是短暫性，要能有龐大市場支持，文化產業才能永續發展，現在大陸方面釋出文化影視產業利多，是台灣文化影視產業的另一個市場選擇，但民進黨政府會願意開放嗎？現在台灣文化影視產業等內容，多有利於民進黨宣傳，這也會影響年輕一代的民眾，一旦開放讓台灣文化影視產業進軍大陸，恐怕對民進黨執政不利。