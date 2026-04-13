關注：鄭麗文訪陸喚醒台人對和平紅利記憶

國民黨主席鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文剛結束訪問大陸的“2026和平之旅”，相關效應持續在台灣政壇激起漣漪。這場備受矚目的“習鄭會”，不僅打破了國共10年來的政治冰封，更在返台前夕由陸方送出一份十項對台措施的大禮。



從目前的局勢發展來看，鄭麗文此行不僅喚醒了台灣社會對於兩岸和平紅利的集體記憶，更實質消除了藍營內部的雜音，穩固了其領導威信，後續效應正朝向有利於藍營的方向發酵。只要藍營沒自扯後腿一致對外，即使綠營有舖天蓋地的攻擊，對鄭麗文來說，負面效應自然能降到最低。



鄭麗文此次訪陸行的最大亮點，莫過於陸方在她返台前夕公布的十項惠台措施。這個被解讀為大陸託鄭麗文之手帶給台灣的禮物，儘管民進黨政府在第一時間發動猛烈攻擊，定性為統戰與經濟脅迫手段，並拒不接受相關利多，但在台灣社會基層，尤其是深受兩岸僵局之苦的農漁民、觀光業者及金馬居民心中，這無疑是一劑強心針。



鄭麗文此行成功將和平與紅利實質性連結，也讓國民黨的定位重新回到兩岸溝通橋樑的重要性，對照執政民進黨的極度“抗中”路線，鄭麗文這場訪陸行，是有機會讓中間選民重新思考，在“抗中保台”之外，追求和平發展帶來的紅利，是否才是台灣真正該走的道路？當民意出現微妙變化，就會讓綠營持續操作的“抹紅牌”顯得力不從心。



觀察鄭麗文在大陸的各場發言，從南京中山陵的談話中對歷史的致敬，到習鄭會上對“九二共識、反對台獨”的堅定重申，這些論述的層次，都建立在藍營一貫立場的基礎上，更強調了兩岸追求和平繁榮的共同願望。



最能證明此點的，就是綜觀這幾天綠營雖狂轟猛批鄭，但實際上多是老調重彈，並沒找到新的切入點進行有效打擊。所以，可以看出鄭麗文確實守住了國民黨的立場，為藍營奪回了久違的議題詮釋權。

