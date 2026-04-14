訪陸遭司法追殺？蕭旭岑：基層看不下去爆料

國民黨副主席蕭旭岑（左）接受王淺秋（右）專訪。（照片：《千秋萬事》提供） 中評社台北4月14日電／中國國民黨主席鄭麗文7至12日訪陸，並進行國共領導人會晤，但行前就有報導指出基層司法人員爆料，司法要對國民黨副主席蕭旭岑及“立委”展開追殺。蕭旭岑13日在廣播節目表示，有一股力量要對主張兩岸和平、和解的人展開反撲跟迫害，情況不容輕視，但也代表司法基層都看不下去了。



蕭旭岑13日在廣播節目《千秋萬事》表示，他感謝這位基層司法人員的爆料信，不只是他，連這次隨同鄭麗文訪陸團的成員，連國際事務部主任董佳瑜，她跟她媽媽財物的交易，都有這個公權力去查？不然怎麼調得到？



蕭旭岑說，他的感想很簡單，為了兩岸和平，為了台灣老百姓的安全，如果要面臨這樣一個司法迫害，他願意面對，願意承受。但他覺得很過分的是說，連很多跟鄭麗文去訪陸的同仁，也要面臨被“查過一輪”。當然他很感謝那位爆料人員說，蕭旭岑已經被查過一輪了，但是沒有查到什麼。他笑說，“還要去編我有婚外情？她（指主持人王淺秋）私下已經跟我提醒過了。”



蕭旭岑強調，包含鄭麗文跟她的先生（駱武昌）也被扭曲，編造她們年輕時候的一些事情，在她訪陸的最後幾天，被刻意釋放出來。從鄭麗文被惡意扭曲編造的這些事情，乃至於他本人已經私下被查過一輪，以及代表團成員，還有幾位重要的黨籍“立委”徐巧芯、王鴻薇、羅智強等人，都被點名要被調查。是不是民進黨真的已經感覺到，他們的路線“抗中害台”已經不被民眾歡迎了，所以他們開始要用司法清洗、用迫害民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲的模式，來對付國民黨？



蕭旭岑說，民眾的眼睛是雪亮的，他感謝這位基層司法人員的爆料，代表說，就連基層的司法人員也看不下去了，覺得說，政府為什麼把重要的精力、資源放在追殺在野黨，而不是放在應該讓台灣社會更好、讓台灣的司法更公正、正義更伸張？他覺得這是一個非常不好的訊號，有一股力量要對主張兩岸和平、和解的人展開反撲跟迫害，這是一個不容輕視的情況。