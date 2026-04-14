楊渡不忍揭馬英九退化過程　籲基金會熄燈

馬英九。（中評社 資料照) 中評社台北4月14日電／馬英九基金會人事案風波，傳出源於馬英九頭腦“退化”。馬英九的好友，前中華文化總會秘書長楊渡今日在臉書發文，披露馬英九退化過程，沉重呼籲馬家人與董事會應主動“熄燈”，別讓一生潔身自愛的君子在昏聵中被告終。



馬英九基金會持續調查前執行長蕭旭岑、王光慈遭質疑有財政紀律問題。馬英九文教基金會13日召開臨時董事會，聲明指出會計師調查發現帳目出現來源不明的“台商捐款”且未入帳，恐重創財政紀律。



馬英九基金會昨日還公布馬的聲明指出，董事會開會目的，第一，是要新聘四位董事，包含創會董事廖繼斌、戴遐齡，以及“行政院”陸委會前主委賴幸媛、前衛生署國健局長邱淑媞。第二，就是要請“蕭旭岑案”調查小組把調查進度說明清楚，讓證據來說話，實話實說，不要隱瞞。應該秉持“毋枉毋縱”、“公平公正”的精神，雖然二位當事人均已離職，但不能作鄉愿來息事寧人。



楊渡全文如下：



《為了馬英九，請熄燈吧！》



作為馬英九的朋友，我不忍心寫這樣的文章。但為了保護馬英九，請容我說一聲吧！



兩年前，我出版《暗夜傳燈人》一書，馬英九主動表示要來參加新書發表會。我特別請他上台演講。他是一個溫暖念舊的人。我們前一次見面，是因為我的女兒小茵驟然離世，馬英九第一時間來看我。在無人的靈堂，相對無言，唯有淚千行。他來參加新書發表會，不無探望我是否無恙吧。



那一天我講了一點“渡海傳燈人”的故事，他心有所感，在致詞中說了一段抗戰歷史。然同樣的內容，開頭說一次，結尾又重復一次。當天會後，管中閔校長和我有同感，他是不是有一點退化了。



後來有一些場合，都是多人聚餐，寒暄客套，並未多談。直到去年，中秋節聚會裡，他剛參加完日月潭泳渡，神清氣爽。我喜歡逗他，便問他有無進步。他頗感得意的說有進步多少分鐘。那口氣依舊像個好學生，體育成績有進步，滿心歡喜。



或許太開心，他提議：以後中秋聚餐，我們一起去日月潭，那裡的月光景色都很美。主人答應可以好好考慮安排。話題過後，轉談他事，不料馬英九想起來又很積極的重提一次。主人有感於他想把大家聚在一起共度良辰的美意，答應好好籌劃。不料，整個晚宴，這話題他重提了四、五次。



餐會後，大家都感到有些不安，只覺他的退化，未免有點太快，怎麼會這樣？有沒有看醫生呢？但我們都不忍心問。



農曆春節前有一場聚餐。這一次馬先生的精神確實有明顯的退化了。聲音沙啞，氣息彷彿變弱了。說話的聲音，對面的人有些聽不到。我依舊和他講笑話，說他頭髮都不會變白，衹有我一直老去，他頭髮都用什麼保養的。他得意笑答，自信滿滿。