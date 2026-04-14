李四川僅贏1%　吳子嘉：侯李合體會拉開差距

右起國民黨新北市長參選人李四川、新北市長侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電／根據《美麗島電子報》13日公布的新北市長民調，藍綠對決時，中國國民黨參選人李四川僅贏民進黨參選人蘇巧慧一個百分點。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉13日在網路節目分析指出，國民黨新北市長侯友宜助陣力道還不夠，一旦侯、李合體掃街，與蘇巧慧的差距自然就會拉開。



吳子嘉也說，民進黨若提名“立委”沈伯洋選台北市長，新北市局勢又會不同，沈伯洋“百分之百”會拖累蘇巧慧選情，“沈伯洋來了，蘇巧慧保證再見”，沈伯洋可以說是李四川的貴人。



民調顯示，藍綠對決時，李四川支持度35.5%、蘇巧慧34.5%、不投票／投廢票10.3%、未明確回答19.6%。在是否適合擔任新北市長部分，李四川、蘇巧慧皆獲超過四成選民的“適任”認可，但蘇巧慧以43.5%小勝李四川的41.5%。



針對民調結果，李四川競選辦公室表示，各項民調都會當作參考。李四川會持續深入基層，聆聽民眾聲音，用看得見的實際政績、使命必達的執行力，提出市民需要的政見，帶動新北市的未來發展，結合更多人的力量，全力為新北市打拚。



吳子嘉13日在網路節目《董事長開講》表示，新北市藍綠現在五五波，他認為最主要的原因是侯友宜助陣力道還不夠，雖然侯友宜、李四川有一起吃飯、同台，但新北市府還沒有動起來，侯也還沒開始陪同李四川掃街，一旦侯、李合體掃街，市長一進場，五五波就拉開了。