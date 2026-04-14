美國亂了？郭正亮揭星門計劃恐遭反擊

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電／美伊在巴基斯坦會談破局，美國總統特朗普12日宣布，美軍將封鎖霍爾木茲海峽，攔截所有在國際水域向伊朗支付過路費的船隻。前“立委”郭正亮13日在政論節目質疑，美國已經亂了，圍外圈不知在做什麼？因為若再去炸伊朗設施，阿布達比星門計劃數據中心恐遭反擊。Open AI的數據庫就在那邊，“所以你的ChatGPT可能會不能用？



郭正亮13日在政論節目《新聞大白話》表示，伊朗收過路費，目標非常清楚，“我不知道美國要幹什麼？伊朗收過路費是他有一艘前導船，帶你過伊朗兩個小島中間，他是有行政單位的。那美國到底怎麼交錢？因為伊朗過濾內圈，所以美國事實上是針對伊朗允許過的船隻再做過濾，“所以你美國是要擋哪一個國家的船？”他最可能擋的就是伊朗的船，而伊朗的船（油輪）大部分都是給中國大陸的。特朗普不是說要做地面作戰嗎？結果是圍在“外圈”不讓船過？



“你的目的是希望國際油價降下來，可是你這個動作會讓國際油價上漲！”郭正亮提到，他剛剛看布蘭特原油期貨是103元，昨天101元，漲2塊，就是擺明了你美國做這種動作，全球的石油消費一定會變少，因為波斯灣的油會更難出去。



郭正亮指出，特朗普很奇怪，感覺就是他不爽，一定要做什麼事情，讓你覺得“我有招”。但特朗普又不敢地面作戰，又不想回去炸電廠、炸橋，因為他知道伊朗有“腹案”。伊朗的腹案就是：如果你炸我的電廠，我就炸阿布達比的“星門計劃”，那是美國8家公司在那邊投資了300億美元的數據中心，就是孫正義那個計劃，結果美國的還沒蓋起來，阿布達比先蓋起來了。



郭正亮強調，所以他覺得伊朗都“想過了”，你如果炸我的電廠，我就炸你的數據中心，Open AI的數據庫就在那邊，“所以你的ChatGPT可能會不能用？我只是舉例。”就是說，伊朗是有節奏的，這8家美國公司也包括輝達黃仁勳。所以美國現在要這樣打嗎？炸伊朗的橋跟電廠，值300億嗎？“所以我覺得美國已經亂了！”美國戰爭部長還說要炸伊朗的路，這恐違反戰爭罪。