綠不接招惠台措施　黃敬平：民意想換黨執政

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，12日傍晚返台，陸方當天即宣布十項惠台政策，但遭民進黨政府強烈抨擊，還有人拿鄭搭乘中巴、鞋跟等議題做文章。國民黨籍桃園市議員黃敬平昨日表示，民進黨攻擊兩岸交流的工具箱乏善可陳，惠台措施也不敢接招，民意會希望2028換黨執政。



黃敬平13日在《大新聞大爆卦》節目表示，這是黨對黨的高層的平台協商，民進黨連這個都要拿出來，說鄭麗文矮化自己。所以，綠營就是打到沒有地方可打，民進黨所能使用的工具箱乏善可陳，只能用這些雞蛋裡挑骨頭，讓自己出盡洋相。



黃敬平提到，連鄭麗文喝的那盅魚翅湯，綠營也能拿來大做文章，其實那個美國前總統尼克森也喝過的湯，就是代表周到的禮儀，這有什麼好嫌棄的？所以當民進黨用這些方式，小鼻子小眼睛、雞腸鳥肚的東西，想要去打鄭麗文，只會貽笑大方。



黃敬平也談到，對中南部同溫層非常厚的選區，兩岸議題當然會比較敏感，會有爭議、會比較危險，但是對嘉、南、高、屏以外的縣市，還是要把選民服務做好，縣市長更不用說，就是靠政績。所以說鄭麗文效應不只言之過早，而且鄭麗文還沒有訪美，她去美國的狀況還沒有檢驗。鄭麗文沒有公職，可是帶回來那麼多政策利多，只是民進黨不敢接招，全台灣的民眾，還有觀光業者，看得到吃不到，只能覺得說，乾脆2028年換一個黨執政，讓國民黨來落實鄭麗文訪陸得到的10大惠台措施好了。