黃國昌證實李貞秀要錢才辭職　不可能接受

民眾黨主席黃國昌受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月14日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨陸配前“立委”李貞秀遭中評會開除黨籍，失去擔任“立委”資格，傳出李貞秀被要求請辭前提出索取金錢補償的消息。民眾黨主席黃國昌14日在“立院”受訪表示，在7日當天的會議中，李貞秀突然提出，希望黨以金錢補償她若辭去不分區“立委”後，在任期內原可領取的薪資、租金與其他福利，並認為必須先拿到這筆錢，才願意辭去職務。作為民眾黨主席，他絕不可能容許，也不可能同意以金錢交換不分區席次這樣的作法。



台灣民眾黨中評會13日下午決議開除李貞秀黨籍，即日起生效，李貞秀失去不分區“立委”資格。



黃國昌14日上午在“立院”青島會館大門前接受媒體聯訪。



中評會作出除名決議的理由，黃國昌表示，中評會方面前一天已由代表對外做過清楚說明，不再重復贅述。事情起因可追溯到4月7日。李貞秀原先曾與柯文哲談過，並向柯表示在總質詢結束後，將辭去不分區“立委”職務。因李貞秀總質詢排定在4月7日，清明連假結束後，他自柯文哲處得知此一訊息，因此才在當天黨團晨會結束後，與民眾“立院”黨團總召陳清龍、民眾黨“立法院”黨團主任陳智涵及民眾黨秘書長周榆修等人，一同與李貞秀討論後續辭職宣布後的相關作業與協助事項。



黃國昌說，未料在7日當天的會議中，李貞秀突然提出，希望黨以金錢補償她若辭去不分區“立委”後，在任期內原可領取的薪資、租金與其他福利，並認為必須先拿到這筆錢，才願意辭去職務。作為民眾黨主席，他絕不可能容許，也不可能同意以金錢交換不分區席次這樣的作法。



黃國昌表示，不分區“立委”職位所承載的，不是個人的利益，而是所有將政黨票投給台灣民眾黨支持者的託付。民眾黨進入“立法院”，是為了兌現對選民的承諾、替民眾爭取權益，怎麼可能同意以金錢交換方式處理席次問題。他直言，若接受這樣的要求，形同讓不分區制度淪為可交易標的，這是他無論如何都不可能接受的事。



對於李貞秀事後否認曾開口要錢，黃國昌坦言，看見相關聲明時“非常非常驚訝”。他說，7日當天會議上，李貞秀提出金錢要求時，在場人士其實都一度愣住，不知該如何回應；而他當場也已非常清楚地表達，不可能接受這樣的要求。會後黨內並做成完整會議紀錄，由他本人、周榆修、陳智涵及陳智菡等人簽名確認。