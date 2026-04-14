賴士葆：綠把陸善意當糖衣砲彈就停ECFA

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文訪陸行最後一天，陸方宣布惠台10大措施，引來執政的民進黨全面砲轟，強調不接受此統戰手法等語。對此，國民黨籍“立委”賴士葆今天表示，如果照綠營說法，大陸給的東西都叫做糖衣炮彈，民進黨執政進入第10年了，ECFA為什麼不停掉？



賴士葆說，這次讓民進黨跳腳的，就是因為原本外界以為中共中央總書記習近平會在習鄭會中提一國兩制或者是統一等語來框住國民黨，但實際上並沒有，就是鎖定在交流和民生經濟，讓民進黨抗中保台打不下去，只能拼命用原地打轉的老招來打鄭麗文而已。



鄭麗文4月7日訪問大陸展開為期6天的國共交流，12日落幕，大陸方面隨即宣布10項惠台措施，內容涵蓋農漁牧、觀光旅遊、影視、中小微型企業發展等面向。民進黨政府透過陸委會發表4項立場，批評大陸惠台措施為“糖衣毒藥，凸顯養套殺的本質”，表達排斥立場。



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，目前看來這些惠台措施對農漁民和觀光業者是好的，只要是好的，攸關民生經濟的，都該考慮接下這個球。



他強調過去民進黨對於ECFA也是非常排斥，競選過程中都說“這會讓男人找不到工，女人找不到老公”等等，話講得很不堪，但綠營執政10年了，為什麼不停掉？



賴士葆說，不管大陸什麼目的，至少端出來的措施對農漁民是好的，對觀光業是好的，這兩塊關係的層面很大，譬如觀光業，上海、福建民眾來台觀光開放的話，最少能幫整體經濟收入可增加大概1、2千億新台幣以上，對觀光業現在的寒冬就非常有幫助，畢竟現在台灣民眾現在出境旅遊的，比入境台灣的旅客多了4、5百萬人次，金額高達7千億新台幣。